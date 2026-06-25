AIT、G7、英法德關切中國「侵擾台海」 綠：國際看清誰是麻煩製造者

中共解放軍近日持續在台海周邊侵擾我經濟海域與商船，包括美國在台協會（AIT）、七大工業國組織（G7）、英法德等國都表達關切，指出相關行動破壞區域穩定，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀。民進黨中國部今天表示，全世界越來越看清誰是真正麻煩製造者，國際社會對中國威脅的認知，已從單一事件提升為對整個印太安全秩序共同關切。

AIT日前公開對中國海警船騷擾台灣東部海域表達關切，表示相關行動破壞區域穩定，再次重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀。英國在台辦事處、法國在台協會及德國在台協會也發布聯合聲明，對中國大陸近期在台灣東部海域的新活動表示關切，強調航行自由及船舶安全必須受到保障。

在法國舉行的2026年七大工業國集團（G7）領袖峰會，七國領袖也發出一致聲音，重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變台海現狀，更將關注範圍由台海進一步擴大至東海與南海。

民進黨中國部表示，從近五年的發展來看，無論是G7、美日韓峰會、歐盟、北約、QUAD、美澳雙長會議，甚至各國元首雙邊峰會，維持台海和平穩定、反對片面改變現狀已經成為民主國家共同語言。從元首、外長、國防部長到國際組織，不斷以聯合聲明、戰略對話及安全合作方式，展現維護印太和平的共同意志。

民進黨中國部指出，反觀北京當局，近年來卻持續透過灰色地帶脅迫改變現狀，共軍軍機艦頻繁越過台海中線，企圖將台灣海峽內海化，中國海警船不斷侵擾釣魚台周邊海域，在南海對菲律賓船隻動用水砲、碰撞，如今更將觸角延伸至台灣東部海域，試圖突破第一島鏈，改變既有秩序，這些蠻橫的作為，每一項都在證明中共當局就是不斷以軍事威脅、經濟脅迫與法律戰改變現狀的一方。

民進黨中國部表示，台灣站在民主防線的最前沿，也是全球半導體與高科技供應鏈的重要樞紐，守護的不只是自身的民主自由，更是全球經濟與科技發展不可或缺的重要環節。面對威權擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，提升經濟、科技與社會韌性，深化與理念相近國家的合作，並秉持負責任的態度維持現狀，推動健康有序的兩岸交流。

民進黨中國部呼籲，北京當局停止軍事恫嚇與灰色地帶脅迫，放棄以武力改變現狀的企圖。唯有尊重國際法、尊重區域秩序、尊重兩岸人民追求和平的共同期待，才能真正為印太帶來穩定與繁榮。因為全世界愈來愈清楚看見，誰在維持和平，誰又在製造麻煩。