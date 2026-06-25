英德法關切陸台灣東部海域活動 林沛祥：確保台灣海峽貿易航線穩定

中共解放軍近日在台灣東部海域進行遠海長訓，且頻繁在台海周邊侵擾經濟海域與商船。美國在台協會（AIT）公開表達關切，英國在台辦事處、法國在台協會及德國在台協會也罕見發布聯合聲明。國民黨立法院黨團書記長林沛祥今受訪時表示，荷姆茲海峽的禁航讓三國憂心台灣海峽發生相同情況。

AIT表示，相關行動破壞區域穩定，再次重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀；英國在台辦事處、法國在台協會及德國在台協會聯合聲明則指出，相關行動已威脅區域穩定、航行自由與國際航運安全，並重申反對任何以威脅、武力或脅迫方式改變現狀，強調航行自由及船舶安全必須受到保障。

林沛祥認為，英國、法國、德國三個國家會這麼關心台灣東部海域的原因是，荷姆茲海峽的禁航讓三國認為台灣海峽有可能發生一樣的狀況。據他了解，高達超過90%的國際貿易主要航線都經過台灣海峽，所以台灣海峽的穩定、不被收費、不會因為任何戰爭原因導致停擺，對世界上所有的國家都是非常重要的，所以也難怪英法德三國會特地提出這個問題。

至於中國大陸「民族團結進步促進法」7月1日將上路，林沛祥說，所有事情如果是先以預設立場，尤其以不良的預設立場做解讀的話，勢必會造成不好的結果，也就是後續效應，因此他認為靜觀其變是最好的做法。