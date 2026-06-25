民進黨中國部：台海和平是民主國家共同語言

英國、法國、德國駐台機構以聯合聲明反對任何單方面改變台海現狀的行為。AIT也表示，中國試圖在台灣和平管理長達70多年的海域行使管理權，加劇緊張情勢。民進黨中國部今天說，台海和平穩定已成為民主國家共同語言。全世界愈來愈清楚，誰在維持和平、誰在製造麻煩。

民進黨中國部透過臉書發文指出，最近幾天國際社會接連對中國在台灣周邊的挑釁行動發出明確訊號，顯示國際社會對中國威脅的認知，已從單一事件提升為對整個印太安全秩序的共同關切。

民進黨中國部說，從近5年的發展來看，無論是G7、美日韓峰會、歐盟、北約、QUAD、美澳雙長會議，甚至各國元首雙邊峰會，「維持台海和平穩定、反對片面改變現狀」，已經成為民主國家共同語言。

民進黨中國部表示，反觀北京當局，近年來持續透過灰色地帶脅迫改變現狀。共軍軍機艦頻繁越過台海中線，企圖將台灣海峽「內海化」。如今更將觸角延伸至台灣東部海域，試圖突破第一島鏈，改變既有秩序。

民進黨中國部呼籲北京當局，停止軍事恫嚇與灰色地帶脅迫，放棄以武力改變現狀的企圖。唯有尊重國際法、尊重區域秩序、尊重兩岸人民追求和平的共同期待，才能真正為印太帶來穩定與繁榮。因為全世界愈來愈清楚看見，誰在維持和平，誰又在製造麻煩。