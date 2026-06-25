韓國瑜率團訪美 美參議員籲川普政府盡快通過對台軍售

立法院長韓國瑜24日與7位民主黨籍聯邦參議員會談，參議員於會談發出聯合聲明，呼籲川普政府盡快通過140億美元的對台軍售。

韓國瑜所率的跨黨派立委訪美團23日晚間飛抵華府，於24日展開拜會行程；訪團上午聽取完我駐美代表處的業務工作報告之後，隨即前往美國國會山莊，與美國跨黨派議員座談與交流。

立委訪問團24日下午先與參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、譚美（Tammy Duckworth）、夏茨（Brian Schatz）、羅森（Jacky Rosen）、默克利（Jeff Merkley）、金安迪（Andy Kim）和史羅金（Elissa Slotkin）等7位民主黨參議員見面。

7位參議員24日發表共同聲明表示，他們感謝能有機會與韓國瑜和台灣跨黨派立委討論強健的美台夥伴關係；他們指出，美台關係是建立在共享的民主價值，以及對印太和平與穩定的堅持。

參議員表示，符合台灣關係法和六項保證，他們持續與台灣維持緊密且友善的關係，致力於提供台灣自我防衛的武器，並支持台灣嚇阻來自中國不斷增加的威脅；他們也歡迎台灣對美國歷史性的投資，預料將為美國公民創造高收入的工作機會，並增強美國的科技產業。

他們呼籲國會應該繼續推進處理雙重課稅的議題，為美台企業鬆綁。

參議員也指出，他們對於台灣立法院推動250億美元特別國防預算的跨黨派努力感到鼓舞，指該國防預算將透過美國提供台灣武器等方式來強化台灣的自我防衛能力。

參議員並指出，台灣致力於投資自身的防衛至關重要，他們鼓勵台灣立即採取行動，額外投資台灣國內的防衛生產；參議員也呼籲川普政府，不要再延遲140億美元的對台軍售，指國會已經在超過6個月前就已經核准該筆軍售。

參議員指出，這些賣給台灣的武器是對台灣安全、區域穩定和美國經濟、國家安全的必要投資。

參議員表示，中國持續對台施壓，造成動盪，尤其是每日的灰色地帶侵犯、定期對海峽中線的侵入，以及具挑釁意味的軍事演習；參議員表示，台海若爆發衝突將為全球安全和世界經濟帶來毀滅性的後果，這也是為什麼美國必須繼續提供台灣防衛武器，指這是過去逾40年來對中國軍事進犯的有效屏障。