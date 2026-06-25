訪美首站亞利桑那州 陳冠廷：台美投資合作展現雙贏 期待深化交流

立法院跨黨派訪團赴美行程首站來到亞利桑那州，並前往拜會台積電位於當地的重要投資據點。民進黨立委陳冠廷表示，此行親眼見證台灣重要產業在美國受到高度肯定，不論是對當地社區、州政府，甚至對美國整體產業發展而言，都展現出台美互惠互利、共同成長的成果，令人對未來雙方合作深具信心。

陳冠廷指出，任何海外投資都必須建立在創造雙方利益的基礎上。台灣企業赴美投資不僅能夠帶動當地就業與經濟發展，也能進一步提升台灣產業的全球布局與競爭力。因此，如何確保這樣的雙贏模式能夠持續發展，是台美雙方共同努力的重要方向。

陳冠廷表示，訪團此行也與亞利桑那州商務廳等相關單位進行深入交流，針對台灣企業赴美投資所面臨的機會與挑戰交換意見，並提出多項政策建議。會談氣氛友善且具建設性，雙方均認為應持續強化產業合作與投資環境，進一步擴大台美經濟夥伴關係。

陳冠廷提到，在交流過程中，他特別建議州政府及地方政府能夠在企業投資初期提供更多支持與誘因，協助包括台積電及其供應鏈在內的台灣企業順利落地發展。他指出，過去美國聯邦政府透過相關產業政策提供企業支持，成功促進半導體產業聚落形成，未來若能結合州政府與地方政府力量，將有助於打造更完整、更具競爭力的產業生態系。

陳冠廷表示，除了半導體產業外，雙方也討論到未來在教育、觀光、人才培育以及進出口貿易等領域的合作潛力。台灣科學園區的發展經驗以及亞利桑那州推動高科技產業的成果，都提供彼此寶貴的借鏡與學習機會。

陳冠廷強調，台美關係不僅存在於中央政府層級，地方政府與地方政府之間、產業與產業之間的連結同樣重要。未來台灣也將持續透過產業實力與軟實力深化與美國各州的夥伴關係，讓台美合作更加全面且穩固。

對於接下來在華盛頓的行程，陳冠廷表示，訪團將持續與智庫、國會及相關人士進行交流，就台美共同利益、區域安全、經貿合作等議題深入交換意見。他指出，此次訪團由來自不同政黨的立法委員共同組成，正是希望將台灣多元且真實的聲音帶到美國，向各界展現台灣民主社會的多元價值與對台美關係的共同期待。

陳冠廷表示，這次訪美團最大的意義，在於跨越政黨立場，共同思考如何促進台美雙方利益，並將這些想法直接與美方交流分享。透過最直接的對話，持續深化台美夥伴關係，為雙方創造更多合作契機與共同利益。