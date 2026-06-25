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工程會撤銷大同醫護標案停權處分 黃國昌轟：洪奇昌安全下裝離譜至極

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
2025年10月30日，民眾黨立法院黨團舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會，踢爆資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，後來用最有利標的方式讓「優良廠商」大同醫護順利得標。圖／聯合報系資料照片
2025年10月30日，民眾黨立法院黨團舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會，踢爆資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，後來用最有利標的方式讓「優良廠商」大同醫護順利得標。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌今天說，大同醫護取得資安院標案，卻出具不實新品證明書，甚至違反合約使用中國製產品，遭安院解約，並且將其刊登政府採購公報，然而工程會卻在本月撤銷停權處分。黃國昌說，前任董事長洪奇昌斷尾求生，換上三立集團總經理高明慧，造假弊案安全下莊，新潮流和三立宰制分食政府資源，真是離譜至極。

2025年10月30日，民眾黨立法院黨團舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會，踢爆資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，後來用最有利標的方式讓「優良廠商」大同醫護順利得標，然而對方出具不實新品證明書、違法使用中國生產網通設備，原來董事長洪奇昌為新潮流大老，難怪數發部不敢有任何動作。

黃國昌今天在臉書發文指出，大同醫護取得資安院「醫療攻防演練OT場域建置」標案，不僅以造假的新品證明書用「舊品」複驗，甚至還違反合約規範使用中國製產品，自己去年在立法院交通委員會質詢時，資安院長也證實這件臭不可聞的造假欺騙弊案。

黃國昌說，洪奇昌竟然恬不知恥地說「大同醫護合法合規」，甚至辱罵黃國昌是「不實指控」嗆聲要提告，以為自己是新潮流大老就可以胡作非為，後來資安院在去年12月和大同醫護解約，並且依照違反「政府採購法」規定將其刊登政府採購公報、停權，「再次印證我所言不假」。

黃國昌表示，沒想到偉大的公共工程委員會，竟然在大同醫護提出申訴以後，「認為雖然延遲交貨、造假複驗及違法履約都是真的，但是情節並不重大」，因此本月撤銷刊登政府採購公報的停權處分，「看完工程會的申訴審議判斷書，我真的是瞠目結舌。」

不過，黃國昌也說，大同醫護董事長前有洪奇昌，斷尾求生辭職後又換上高明慧，就可以知道這個荒謬的撤銷處分是怎麼回事，「新潮流和三立宰制分食政府資源，連這種造假弊案都可以安全下莊，真的是離譜至極。」

洪奇昌 黃國昌 大同

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