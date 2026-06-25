醫美教父遭起訴 陳以信喊話王定宇：好膽麥走立委再戰一場

愛爾麗集團總裁常如山，被控妨害性自主引發桃色風波，遭檢方起訴，先前民進黨立委王定宇的緋聞風波也再度被討論。國民黨文傳會主委陳以信說，今看到新聞決定對王定宇公開喊話「好膽麥走！我們立委選舉再戰一場！」選舉輸給王定宇的，他要用選舉討回來。

陳以信說，今早看到北檢起訴常如山新聞恍然大悟，為何自己上次回到故鄉台南參選，竟然會輸給王定宇這種人，大概是因為沒有他「能幹」吧？很多女人覺得他「才幹過人」吧？

男人發生這種事情，竟然是原配和他離婚，而且離婚後還默默幫他跑選舉，事發至今沒有聽王定宇說過一句道歉，反而他經常要在選區為此事向人道歉。很多選民都怪他為何輸王定宇兩萬多票，如果上次選舉能贏王，選民就不會感到丟臉，「我聽了只能頻頻道歉，說自己努力不夠害了大家」。

陳以信說，現在自己在選區跑，好多人都說王定宇不選了，不少里長說，王要推一個外地人來代選，他不知真偽但心想「王大委員這麼能幹，對女人這麼有魅力，選民服務能夠做到半夜，還可以做到入房入心，這種百年難得一見政治奇才怎麼可以拋棄選民一走了之呢？」上次輸他的仇還沒報，怎麼王定宇就提前丟盔棄甲未戰先溜？