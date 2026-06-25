快訊

MLB／李灝宇手感延燒 對洋基再敲雙安、連4場安打

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

女生也要教召了 女兵人數創新高為何仍留不住軍官？

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜與裴洛西會面 美議員發聲：盼賴總統有天能訪美

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院長韓國瑜（右）率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）（中）會面。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜（右）率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）（中）會面。記者陳熙文／攝影

立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）公開會面。眾院共和黨議員蒂法尼（Tom Tiffany）更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。

韓國瑜所率的跨黨派立委訪美團23日晚間飛抵華府，於24日展開拜會行程；訪團上午聽取完我駐美代表處的業務工作報告之後，隨即前往美國國會山莊，與美國跨黨派議員座談與交流。

韓國瑜24日先與7位民主黨參議員座談；由於美國總統川普24日訪問國會山莊，與共和黨參議員會面，所以共和黨籍參議員皆不克出席。

韓國瑜一行人結束拜訪參院後，即前往眾院朗沃斯辦公大樓（Longworth House Office Building）參加美國國會台灣連線酒會。

酒會現場邀請到裴洛西 （Nancy Pelosi）、眾院共和黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓（Greg Stanton）等共計33位眾議員。

貝拉在致詞時表示，美國國會和政府對台灣的立場不變，指台灣關係法和對台六項保證依然堅定不移；貝拉表示，美國堅持台灣的未來由台灣人民決定，並表示，美國希望捍衛台海現狀。貝拉歡迎台灣跨黨派立委訪問美國。

裴洛西致詞時則強調說，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，且不分參眾院。

民主黨眾議員趙美心提到，希望美台能達成雙邊的自由貿易協定，並認為台灣是美國前十大貿易夥伴，但依然無法避免雙重課稅，指這不合理，必須要讓「美台快速雙重稅收減免法案」在參院衝過終點線。

蒂法尼表示，美國會繼續與台灣站在一起，也了解到台灣對全球的重要性，期待未來能繼續與台灣合作，也期待賴清德總統有一天能訪問美國。

聯邦眾院共和黨議員蒂法尼（Tom Tiffany）在致詞時表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。記者陳熙文／攝影
聯邦眾院共和黨議員蒂法尼（Tom Tiffany）在致詞時表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。記者陳熙文／攝影

韓國瑜 裴洛西 韓國

延伸閱讀

籲美挺台參與國際 韓國瑜金句喻台灣處境：只能戀愛 不能結婚

韓國瑜抵華府…外界評估：美若想表態 規格將比鄭麗文高

韓國瑜率團抵華府 是否拜訪美國安會官員賣關子

韓國瑜率團轉往華府 立院：預期與美國會、行政部門交流

相關新聞

工程會撤銷大同醫護標案停權處分 黃國昌轟：洪奇昌安全下裝離譜至極

民眾黨主席黃國昌今天說，大同醫護取得資安院標案，卻出具不實新品證明書，甚至違反合約使用中國製產品，遭安院解約，並且將其刊登政府採購公報，然而工程會卻在本月撤銷停權處分。黃國昌說，前任董事長洪奇昌斷尾求生，換上三立集團總經理高明慧，造假弊案安全下莊，新潮流和三立宰制分食政府資源，真是離譜至極。

醫美教父遭起訴 陳以信喊話王定宇：好膽麥走立委再戰一場

愛爾麗集團總裁常如山，被控妨害性自主引發桃色風波，遭檢方起訴，先前民進黨立委王定宇的緋聞風波也再度被討論。國民黨文傳會主委陳以信說，今看到新聞決定對王定宇公開喊話「好膽麥走！我們立委選舉再戰一場！」選舉輸給王定宇的，他要用選舉討回來。

韓國瑜與裴洛西會面 美議員發聲：盼賴總統有天能訪美

立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）公開會面。眾院共和黨議員蒂法尼（Tom Tiffany）更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。

籲美挺台參與國際 韓國瑜金句喻台灣處境：只能戀愛 不能結婚

立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會。韓國瑜在出席美國國會台灣連線酒會時呼籲美方繼續支持台灣參與國際社會，指台灣在國際上的處境就像是只能戀愛，不能結婚。

從鄧麗君到張凌赫 誰統戰了誰？

統戰，統戰，打開網路、電視、報紙，三天兩頭就看到「統戰」無所不在。水果賣到中國、石斑魚銷到中國、里長縣市長立委在野黨主席登陸都是統戰，連陸劇男星張凌赫來台也是統戰。民進黨現在「三句不離統戰」一如威權國民黨時期「匪諜就在你身邊」，灌輸恐懼。

女生也要教召了 女兵人數創新高為何仍留不住軍官？

國軍女力崛起，女性軍官人數打破天花板屢創新高，基於兵役的公平性及兩性平權原則，國防部預告將修法將女性後備軍人正式納入後備役管理及召集，國防部表示，女性官兵退伍後成為後備軍人乃至參與教召，目前仍採自願方式，未來修法後，退伍女性比照一般男性退伍官兵，改為義務性強制召集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。