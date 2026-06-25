籲美挺台參與國際 韓國瑜金句喻台灣處境：只能戀愛 不能結婚

立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會。韓國瑜在出席美國國會台灣連線酒會時呼籲美方繼續支持台灣參與國際社會，指台灣在國際上的處境就像是只能戀愛，不能結婚。

韓國瑜所率的跨黨派立委訪美團23日晚間飛抵華府，於24日展開拜會行程；訪團上午聽取完我駐美代表處的業務工作報告之後，隨即前往美國國會山莊，與美國跨黨派議員座談與交流。

我駐美代表處24日在聯邦眾議院的朗沃斯辦公大樓（Longworth House Office Building）舉辦美國國會台灣連線酒會歡迎韓國瑜一行人。

現場邀請到眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）、眾院共和黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓（Greg Stanton）等共計33位眾議員參加。

韓國瑜在酒會致詞時提到，台美貿易額去年達到2560億美元，今年前6個月又比去年同期增長58%，指2026年一定是台美貿易大豐收的一年；韓國瑜指出，美國是台灣第一大出口國，而台灣是美國第四大貿易夥伴，盼台美經貿繼續蓬勃發展。

韓國瑜並表示，台灣在國際上有非常多成功的地方，但內心卻非常孤獨，指台灣在國際上要呼吸一口新鮮的空氣都非常困難，認為台灣的成就並沒有得到國際相對應的回應。

韓國瑜表示，每次外國國會議員訪台，稱讚台灣的成就，包括第一島鏈的重要性，又或是半導體產業的成功等，都讓他想到義大利的情聖Casanova，因為Casanova會不斷稱讚他的情人，卻不會與情人結婚。

韓國瑜表示，這就和台灣的處境一樣，所有國家都稱讚台灣，但都不能給承諾，台灣在國際處境有一種感覺：只能戀愛，不能結婚。

韓國瑜在致詞時拜託美國國會議員幫助台灣，就算不是明媒正娶也沒關係，讓台灣參與國際上的活動，指台灣迫切地希望加入國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO），以及世界衛生組織（WHO）等。

韓國瑜表示，大家都知道台美無法建立正式的外交關係，但這沒有關係，期盼台灣在國際組織上能展現出更多的角色、負擔更多責任，讓長期挫折、有嚴重失敗感的台灣同胞能感受到還能在國際上有行動自由的空間。