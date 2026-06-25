銓敘部： 8月1日年改釋憲未定 補差額
停砍退休公教年金法案仍在釋憲程序中，銓敘部昨天表示，若八月一日前年金停砍釋憲結果未定，將根據審定函發放差額。行政院表示，尊重考試院的審定權；期待憲法法庭能盡速作成判決，以釐清相關法律爭議，並作為後續行政執行的重要依據。
民眾黨立委陳昭姿昨天質詢，銓敘部是否支持行政院以釋憲拖延且不埋單立法院通過的法案？銓敘部長施能傑答詢表示，這不是支不支持的問題，目前行政院與考試院都已提出釋憲聲請案，但還是依法行政，銓敘部依法發出審定函後，如果釋憲程序沒有狀況，八月一日前各主管機關就根據審定函進行。
陳昭姿追問，是否會如期在八月一日前補發差額？行政院人事行政總處給與福利處長陳素枝指出，會依行政院政策、依釋憲結果執行。
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