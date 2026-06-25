銓敘部： 8月1日年改釋憲未定 補差額

美國在台協會（AIT）24日表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州、美國企業領袖，鼓勵與台灣交流，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，期待交流能是實質且互惠的，非只有台灣單方付出、美國單方受益，也盼兩大強權之間的競爭與角力，不要再讓台灣成為被迫選邊站的對象，影響台灣正常參與國際交流的權利。

2026-06-25 00:07