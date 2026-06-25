美鼓勵各州與台交流不甩中國施壓 林沛祥：期待實質且互惠

美國在台協會（AIT）24日表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州、美國企業領袖，鼓勵與台灣交流，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，期待交流能是實質且互惠的，非只有台灣單方付出、美國單方受益，也盼兩大強權之間的競爭與角力，不要再讓台灣成為被迫選邊站的對象，影響台灣正常參與國際交流的權利。

林沛祥表示，以國民黨團的立場來說，首先要感謝美方持續重視台灣，AIT這次聯合美國國務院、農業部及商務部，主動鼓勵各州政府與企業深化對台交流，這不只是善意，更代表台灣在經貿、科技、教育以及供應鏈上的重要性受到肯定。

林沛祥指出，「不過，我們也期待這樣的交流能夠是實質且互惠的」，而不是只有台灣單方面付出、美國單方面受益。無論是投資、貿易、人才培育或產業合作，都應該建立在雙贏的基礎上，讓台美雙方人民都能共享成果。

林沛祥說，至於AIT提到部分中方單位試圖阻撓美國地方政府與企業對台交流，尊重中美雙方各自的外交與政策立場，但也希望兩大強權之間的競爭與角力，不要再讓台灣成為被迫選邊站的對象，更不要因此影響台灣正常參與國際交流的權利。

林沛祥強調，簡單講，台灣最樂見的是朋友愈來愈多、生意愈做愈大、和平愈來愈穩定；「我們歡迎交流，也期待合作，但更希望所有國際互動最終都能回到人民福祉，而不是地緣政治的較勁舞台。」