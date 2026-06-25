未成年子女免稅額增50% 今拍板
為因應國內少子女化議題，賴清德總統日前公布人口新戰略十八項措施，行政院會預計今天通過修法草案，包括擬將未成年子女免稅額增加百分之五十；此外，「婚育住宅」單一自住房屋稅、地價稅最低降至免稅。
行政院所提「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」十八項措施，貫穿「生育、養育、教育」三階段，政院日前陸續提出系列修法草案，包括育嬰假升級為育兒假入法、推動育兒留停「六加三」等。依行政院會議程，今天預計討論所得稅法第十七條等修正草案，拍板後將送立法院審議，盼能趕在明年上路。
依財政部先前規畫，修法擬將未成年子女免稅額增加百分之五十，每名未成年子女免稅額從十點一萬元增加到十五點一五萬元，預估受益人數兩百七十萬人、減稅利益八十億元。
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