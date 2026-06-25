韓國瑜抵華府 外界評估 美若想表態 規格將比鄭麗文高

聯合報／ 記者陳熙文唐筱恬屈彥辰王小萌／華盛頓—台北連線報導
立法院長韓國瑜（中）率跨黨派立委訪美，廿三日晚間抵達華府，我駐美代表俞大㵢（右）親自接機。（中央社）
立法院長韓國瑜（中）率跨黨派立委訪美，廿三日晚間抵達華府，我駐美代表俞大㵢（右）親自接機。（中央社）

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，於美東時間廿三日晚間八時飛抵華府，計畫在接下來三天拜會美國國會和行政部門。有華府人士評估說，美方若想表態，將給韓國瑜比國民黨主席鄭麗文更高的接待規格。

韓國瑜廿三日結束鳳凰城訪問行程，於晚間八時○六分飛抵華府特區，由我駐美代表俞大㵢親自接機。

韓國瑜所率的訪美團廿四日行程以拜會國會為主軸，擬上午聽取完駐美代表處的業務工作報告之後，隨即前往美國國會山莊，並在下午與美國跨黨派議員座談與交流。

駐美代表處也計畫在聯邦眾議院的朗沃斯辦公大樓（Longworth House Office Building）舉辦酒會，與美國國會次團體「台灣連線」歡迎韓國瑜。

韓國瑜在出發前致詞時表示，希望此行達成深化台美國會合作、祝賀美國二五○周年國慶、搭乘台北飛華盛頓直航班機，以及關心台積電在美發展等四大目標。

鄭麗文日前結束訪美行程，且未能在白宮的艾森豪行政辦公大樓與美國國安會官員見面，韓國瑜能否與國安會官員見面成為焦點，不過韓國瑜廿三日在面對媒體時，沒有透露具體行程，只說「最後會向大家報告」。

韓國瑜此行訪美是收到美國參眾兩院友台小組的邀請，團員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，民眾黨立委洪毓祥等七人，預計訪美六天。

訪團廿三日與亞利桑那州商務廳（ＡＣＡ）廳長華森早餐會。華森表示，「台灣是可信賴且珍貴的夥伴」，二○二五年台灣已成為亞利桑那州第二大貿易夥伴，目前約有二百家台灣廠商赴該州投資，為當地提供上萬個工作機會。

國民黨立委徐巧芯昨表示，據她所知，韓國瑜這次的拜會層級相當高且會非常順利，大家會看到，國民黨是較能跟大陸、美國互動跟交往的政黨，反而是民進黨走不出去。

華府 韓國瑜 鄭麗文

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