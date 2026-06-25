台灣、立陶宛關係恐出麻煩 因未兌現晶片投資？

我國二○二一年十一月在立陶宛首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，傳出因政黨輪替及台灣晶片投資沒兌現，立陶宛可能暫停對台「經濟合作行動計畫」談判，「台灣代表處」可能降級更名為傳統「台北代表處」。國民黨立委徐巧芯質疑，民進黨執政期間，邦交國不斷減少，外交預算卻不斷增加，台立外交關係恐出了麻煩，之前政府到底承諾要給多少？

國民黨立委李彥秀說，外交部有責任說清楚「經濟合作行動計畫」的進度，極力爭取台灣與立陶宛新政府持續交流合作；除了政黨輪替的因素，「台灣晶片投資沒兌現」恐怕才是台立關係可能生變的主因。二○二一年台灣宣布設立二億美元中東歐投資基金與十億美元的信貸貸款基金，承諾將協助立陶宛發展半導體產業，立陶宛朝野對於半導體產業寄望非常深。

李彥秀呼籲，賴清德總統應積極盤點與立陶宛的合作、投資與承諾，可以做的，就要展現誠意與執行力，現階段有困難的，也要誠懇的向立陶宛說明，尋求替代方案；政府會輪替，總統、閣揆會換人，但對外關係與承諾不能輪替。

國民黨立委牛煦庭表示，外交部應及時掌握代表處的狀況，誠實以對，純粹的「價值外交」、「民主大聯盟」在現在的局勢下是空泛無力的，沒有必要繼續粉飾太平。

民眾黨團總召陳清龍說，立陶宛當年頂住中國壓力、允許台灣設立代表處，展現國際上難得的勇氣；如今新政府上任，對台關係是否出現質變？希望外交部主動了解，維護雙方的合作與信任。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，台立合作從來不是建立在單一投資案上，而是建立在民主價值、科技合作與供應鏈安全等共同利益上；這幾年雙方累積的互信與交流成果，不會因為一次政黨輪替全部歸零。

外交部表示，近日國內部分媒體報導稱，立陶宛新任政府指台灣尚未落實雙邊合作，臆測兩國關係可能調降或影響我代表處名稱事，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符，呼籲媒體善盡查證義務。台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫，互設代表機構以來，雙方的友好合作不受第三方影響。