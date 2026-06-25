綠批鄭麗文「被造局者」 藍斥顛倒黑白

國民黨日前發布黨主席鄭麗文二○二六和平之旅「造局者」紀錄片，遭民進黨批評是「被造局者」。國民黨文傳會主委陳以信昨天反斥民進黨顛倒黑白，是賴清德總統「新兩國論」的錯誤路線，破壞台海現狀而造成兩岸困局；只有鄭麗文的兩岸和平繁榮路線，才能夠降低台海衝突風險，讓台灣脫離兩岸戰爭的最大陷阱。

針對鄭麗文「造局者」紀錄片，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，任何一個「局」，都不能讓台灣的主權流失、減損台灣利益，才是一個好的局；鄭麗文恐怕是「被造局者」，而不是「造局者」。

莊瑞雄指出，造一個「局」，如受到國人肯定，可以給予掌聲；但若是別人設的「局」，還踩進去，就麻煩了。

陳以信指出，真正長期在兩岸政策上失去主導權，讓台灣陷入地緣政治戰略被動劣勢的，正是民進黨政府；而賴清德總統的「新兩國論」錯誤路線，就是破壞現狀造成兩岸困局的元凶。他批評，民進黨不去思索如何凍結台獨黨綱，怎麼好意思做賊喊捉賊，反過來批評積極要為台灣突破困境的鄭麗文？

陳以信表示，所謂「落入陷阱」更是倒果為因的謬論，正因民進黨長期以意識形態操作兩岸議題，導致台海情勢緊張戰雲密布，更將台灣推向兩岸戰爭的風險邊緣。