鼓勵惠台 美國務院函各州擴大與台交流

美國在台協會（ＡＩＴ）昨天貼文表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。

與農業、商務部聯名發函

美國國務院、農業部及商務部十六日發布致各州州長的聯名信中表示，擴大與台灣在貿易等眾多領域的關係，不只符合美方政策，還有助於美國政策並為各州帶來實質利益。

信中提到台灣在國際貿易體系中扮演關鍵角色，台灣是美國第四大貿易夥伴，也是美國農產品出口第七大市場，是美國國際學生第七大來源地。若按人口比率計算，在各輸出留學生的國家與地區中排名第一。

信中特別提到，台灣今年一月承諾對美國提供兩千五百億美元直接投資及兩千五百億美元信用保證，是具有歷史意義的貿易與投資協議，這項投資將有助於促進美國經濟成長、創造高薪就業機會，並強化國家安全與供應鏈韌性。

信中也說，台灣旅客目前可透過免簽計畫赴美旅遊，並可申請全球入境計畫，享有更便利的通關服務。美國政府認為，州政府與地方政府最適合透過實際交流，進一步深化雙方在經濟、文化及民間層面的合作。

美國在台協會處長谷立言（右二）昨在台北國際食品展與美商合影。AIT表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台交流。記者林澔一／攝影

國務院籲若遭施壓可求助

信函中也特別提醒，中國大使館及領事館近期曾聯繫各州政府辦公室與私營企業，試圖阻撓其與台灣的交流，且往往對美國政策進行曲解。

信函中明確呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與國務院聯繫以尋求協助。

英法德關切大陸海域活動

英、法、德三國駐台機構昨天下午共同發聲明，關切中國近期在台灣東部海域的活動，並重申反對任何單方面改變現狀的行為。

ＡＩＴ也表示，美國拒絕中國任何干涉航行自由、飛越自由、鋪設海底電纜自由，以及其他合法海洋利用權利的主張。對美、英、法、德等國表態，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

ＡＩＴ發言人昨天下午表示，對於有報導指出，中國海警及海事管理部門船隻在台灣東部海域活動期間，騷擾商業船舶，並聲稱其是在中國管轄水域內執法，表達關切。

ＡＩＴ促北京與台灣對話

ＡＩＴ發言人表示，中國的舉措嚴重破壞區域穩定，中國透過宣稱在台灣已和平管理逾七○年的海域主張其管轄權，只會加劇緊張局勢，並破壞其聲稱尋求的和平解決問題途徑；ＡＩＴ敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣民選當局進行有意義的對話。

鄭麗文赴台東挺鳳梨釋迦

針對近日的鳳梨釋迦風波，國民黨主席鄭麗文昨赴台東，以行動力挺台東縣長饒慶鈴及鳳梨釋迦、芒果等水果。鄭麗文批民進黨政府，不幫忙行銷還扯後腿，連土生土長的鳳梨釋迦等水果都要被當作中共同路人；為了農民權益及台灣水果的尊嚴，要繼續透過兩岸交流，推廣台灣水果，這個是「和平大市場」，吃鳳梨釋迦就可以推動和平。