聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵惠台 美國務院函各州擴大與台交流

聯合報／ 記者周佑政尤聰光、編譯江昱蓁／連線報導
國民黨主席鄭麗文（中）昨天到台東推銷夏雪芒果，大家一起吃芒果冰棒。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）昨天到台東推銷夏雪芒果，大家一起吃芒果冰棒。記者尤聰光／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）昨天貼文表示，美國國務院農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。

與農業、商務部聯名發函

美國國務院、農業部及商務部十六日發布致各州州長的聯名信中表示，擴大與台灣在貿易等眾多領域的關係，不只符合美方政策，還有助於美國政策並為各州帶來實質利益。

信中提到台灣在國際貿易體系中扮演關鍵角色，台灣是美國第四大貿易夥伴，也是美國農產品出口第七大市場，是美國國際學生第七大來源地。若按人口比率計算，在各輸出留學生的國家與地區中排名第一。

信中特別提到，台灣今年一月承諾對美國提供兩千五百億美元直接投資及兩千五百億美元信用保證，是具有歷史意義的貿易與投資協議，這項投資將有助於促進美國經濟成長、創造高薪就業機會，並強化國家安全與供應鏈韌性。

信中也說，台灣旅客目前可透過免簽計畫赴美旅遊，並可申請全球入境計畫，享有更便利的通關服務。美國政府認為，州政府與地方政府最適合透過實際交流，進一步深化雙方在經濟、文化及民間層面的合作。

美國在台協會處長<a href='/search/tagging/2/谷立言' rel='谷立言' data-rel='/2/224763' class='tag'><strong>谷立言</strong></a>（右二）昨在台北國際食品展與美商合影。AIT表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台交流。記者林澔一／攝影
美國在台協會處長谷立言（右二）昨在台北國際食品展與美商合影。AIT表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台交流。記者林澔一／攝影

國務院籲若遭施壓可求助

信函中也特別提醒，中國大使館及領事館近期曾聯繫各州政府辦公室與私營企業，試圖阻撓其與台灣的交流，且往往對美國政策進行曲解。

信函中明確呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與國務院聯繫以尋求協助。

英法德關切大陸海域活動

英、法、德三國駐台機構昨天下午共同發聲明，關切中國近期在台灣東部海域的活動，並重申反對任何單方面改變現狀的行為。

ＡＩＴ也表示，美國拒絕中國任何干涉航行自由、飛越自由、鋪設海底電纜自由，以及其他合法海洋利用權利的主張。對美、英、法、德等國表態，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

ＡＩＴ發言人昨天下午表示，對於有報導指出，中國海警及海事管理部門船隻在台灣東部海域活動期間，騷擾商業船舶，並聲稱其是在中國管轄水域內執法，表達關切。

ＡＩＴ促北京與台灣對話

ＡＩＴ發言人表示，中國的舉措嚴重破壞區域穩定，中國透過宣稱在台灣已和平管理逾七○年的海域主張其管轄權，只會加劇緊張局勢，並破壞其聲稱尋求的和平解決問題途徑；ＡＩＴ敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣民選當局進行有意義的對話。

鄭麗文赴台東挺鳳梨釋迦

針對近日的鳳梨釋迦風波，國民黨主席鄭麗文昨赴台東，以行動力挺台東縣長饒慶鈴及鳳梨釋迦、芒果等水果。鄭麗文批民進黨政府，不幫忙行銷還扯後腿，連土生土長的鳳梨釋迦等水果都要被當作中共同路人；為了農民權益及台灣水果的尊嚴，要繼續透過兩岸交流，推廣台灣水果，這個是「和平大市場」，吃鳳梨釋迦就可以推動和平。

國務院 美國 農業部 谷立言 鄭麗文

延伸閱讀

AIT：國務院鼓勵各州、美企擴大與台交流 遭施壓可聯繫尋求協助

AIT關切陸海警船騷擾我東部海域 敦促北京停止對台灣軍事施壓

海委會致謝英法美德 關切中國大陸假執法真擴權

澳洲新州議會印太夥伴茶會 跨黨派議員挺台海和平

相關新聞

綠批鄭麗文「被造局者」 藍斥顛倒黑白

國民黨日前發布黨主席鄭麗文二○二六和平之旅「造局者」紀錄片，遭民進黨批評是「被造局者」。國民黨文傳會主委陳以信昨天反斥民進黨顛倒黑白，是賴清德總統「新兩國論」的錯誤路線，破壞台海現狀而造成兩岸困局；只有鄭麗文的兩岸和平繁榮路線，才能夠降低台海衝突風險，讓台灣脫離兩岸戰爭的最大陷阱。

韓國瑜抵華府 外界評估 美若想表態 規格將比鄭高

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，於美東時間廿三日晚間八時飛抵華府，計畫在接下來三天拜會美國國會和行政部門。有華府人士評估說，美方若想表態，將給韓國瑜比國民黨主席鄭麗文更高的接待規格。

未成年子女免稅額增50% 今拍板

為因應國內少子女化議題，賴清德總統日前公布人口新戰略十八項措施，行政院會預計今天通過修法草案，包括擬將未成年子女免稅額增加百分之五十；此外，「婚育住宅」單一自住房屋稅、地價稅最低降至免稅。

銓敘部： 8月1日年改釋憲未定 補差額

停砍退休公教年金法案仍在釋憲程序中，銓敘部昨天表示，若八月一日前年金停砍釋憲結果未定，將根據審定函發放差額。行政院表示，尊重考試院的審定權；期待憲法法庭能盡速作成判決，以釐清相關法律爭議，並作為後續行政執行的重要依據。

美鼓勵各州與台交流不甩中國施壓 林沛祥：期待實質且互惠

美國在台協會（AIT）24日表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州、美國企業領袖，鼓勵與台灣交流，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，期待交流能是實質且互惠的，非只有台灣單方付出、美國單方受益，也盼兩大強權之間的競爭與角力，不要再讓台灣成為被迫選邊站的對象，影響台灣正常參與國際交流的權利。

研擬修法 女性後備軍人將納入教召

國防部近期研擬修法，將女性後備軍人納入後備役管理及召集，外界擔憂是否全體女性都要接受教召？國防部長顧立雄昨天解釋，女性不用服義務役，一定是志願役女性官士兵退伍後，才可能接受教召，修法是讓編管政策更明確，目前還在審議中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。