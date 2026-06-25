觀察站／充實兵源 先周延配套及改善環境

國防部研議修法，將女性退伍官士兵參與教召的方式，由自願制改為納入制度化動員編管，未來退伍的志願役女性官士兵，都有可能被抽中參加為期十四天的教召。另一方面，國防部和內政部研議修改「體位區分標準」，大幅限縮免役適用範圍。

這一波修正體位區分標準，固然是因知名藝人所引發的閃兵爭議，具有維護兵役制度公平性的正當理由，但外界不免更憂心，從女性官士兵納入動員編管到限縮役男免疫的範圍，著眼的恐怕是更嚴肅現實的人力缺口問題？

近幾年，政府投入大筆預算，採購高端的防空、反艦飛彈等精密武器裝備，及因應不對稱作戰的各式無人載具，雖然國防部喊出「科技取代人力、火力取代傳統兵力」，不過，因應台海防衛需求，海軍岸基反艦飛彈、憲兵衛戍等部隊，仍持續計畫擴充。然而，究竟有沒有足夠的兵源？

國防部去年十一月統計全軍編現比已達百分之七十九點二，其中志願役編現比略增為百分之七十六點九。不過，各級一線主戰部隊實際上的編現比，卻儼然官員之間「不能說的秘密」，讓人擔憂，究竟能否維繫基本戰力；立院預算中心也提醒軍方，編列鉅額經費籌購各項武器裝備之際，更應就人力不足的問題妥善研擬對策。

事實上，面對各種新的社會型態與新生代役男的思維，軍士官幹部人數短缺、管理經驗不足，連役政單位也擔憂，服役單位能否接得住各種身心狀況的役男？又例如，軍方持續大興土木，更新營舍設施，企圖營造家的氣氛，但這方向是否真正切合部隊的需求？此外，將女性官士兵納入動員編管，立刻就要面對當初招募時的信賴保護爭議。

軍方、行政部門要充實兵源，法規制度、設施與環境，乃至於幹部人數、能力，都須有配套，這些都是國軍調整兵役制度、恢復義務役過程中必須面臨的陣痛期；至少，需要更多時間來規畫與磨合，才可能真正步上正軌。