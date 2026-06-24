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不怕中國施壓 美挺各州與台交流 廖偉翔：台美合作為台中創造更多利益

聯合報／ 記者陳柄亦屈彥辰王小萌／台北即時報導
美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵與台灣交流，另外也提醒，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。對此，國民黨立委廖偉翔表示，台美深化合作，將為雙方企業創造更多商機，也為台中企業創造更多實質利益。圖／聯合報資料照
美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵與台灣交流，另外也提醒，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。對此，國民黨立委廖偉翔表示，台美深化合作，將為雙方企業創造更多商機，也為台中企業創造更多實質利益。圖／聯合報資料照

美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵與台灣交流，另外也提醒，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。國民黨立委廖偉翔表示，台美深化合作，將為雙方企業創造更多商機，也為台中企業創造更多實質利益。

廖偉翔認為，目前是全球供應鏈重組的關鍵時刻，鞏固經貿夥伴關係相當重要；而美方此舉有助於強化雙方實務合作，顯見美方對我方在國際經貿戰略地位上的高度重視，同時也向國際展現台灣製造業不可或缺的重要性。

廖偉翔強調，台灣是全球先進製造的重要角色，尤其台中更是精密機械的重地，期待未來雙方透過務實、對等的互動，為企業創造更多實質利益，讓相關企業的在地優勢與國際接軌，亦能創造我方與美方的共榮雙贏局面。

廖偉翔 台中 國務院

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