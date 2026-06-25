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研擬修法 女性後備軍人將納入教召

聯合報／ 記者李人岳陳柄亦／台北報導
國防部長顧立雄昨天表示，本來就是志願役的女性軍士官兵，退伍後納入後備役，才有可能接受教召。記者曾學仁／攝影
國防部長顧立雄昨天表示，本來就是志願役的女性軍士官兵，退伍後納入後備役，才有可能接受教召。記者曾學仁／攝影

國防部近期研擬修法，將女性後備軍人納入後備役管理及召集，外界擔憂是否全體女性都要接受教召？國防部長顧立雄昨天解釋，女性不用服義務役，一定是志願役女性官士兵退伍後，才可能接受教召，修法是讓編管政策更明確，目前還在審議中。

國防部研議修訂「陸海空軍軍官士官服役條例」及「志願士兵服役條例」，待法案審議通過並公布後，配合規範將女性後備軍人納入後備役管理及召集。

顧立雄昨赴立法院外交及國防委員會專案報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」時表示，女性有很傑出的能力，在部隊的表現都很好，在退伍後一樣接受教召的訓練，他認為這是適切的做法，修法是使女性後備軍人編管政策更明確；由於制度從「志願」改為「強制」，牽涉到過往退伍女性的「信賴保護原則」，目前修法草案正在行政院審議中，未來會妥善制定分水嶺與實施的時間點。

國軍從二○二三年起辦理女性志願參加教召，民進黨立委羅美玲質詢，志願報名人數多嗎？顧立雄回應「不多」，從二○二三年至今年有七十九人完訓，今年核定十人，目前完訓三人。

另一方面，國防部預告修法，在軍校增設文職副校長。顧立雄強調，文職副校長可協助學術事務，有一定任用條件和學術資格，也要經過校務會議審定。

國防部公告修正「軍事教育條例」，調整軍事學校的副校長編制為兩名，並首度增設一名文職副校長，預料第一個可適用的國軍院校將是國防大學。但外界質疑，近年有民進黨立委一直想把手伸進軍事教育，包括曾多次為民間人士關說，希望國防安全研究院安排擔任研究員。

顧立雄強調，國防部參考的國外軍事院校都有設置文職副校長；文職副校長主要是在協助校長包括課程設計、學術研究，以及跟其他院校或是國外進行交流，都可襄助校長。他說，文職副校長有一定任用條件和一定學術資格，任用的部分，也要經過校務會議來審定。

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