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美鼓勵各州與台交流反制大陸施壓 李彥秀：盼擴大聯邦官方互動

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照

美國在台協會AIT）今表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵與台灣交流。另外也提醒，如遇中國大陸施壓，可直接與國務院聯繫以尋求協助。國民黨立委李彥秀今晚表示台灣民眾高度肯定與感謝，但未來希望能進一步擴大聯邦政府與台灣的交流管道，特別是總統出訪過境或國會外交、政黨外交、武器軍售、自由貿易等。

AIT今表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。

信函中也特別提醒，中國大使館及領事館近期曾聯繫各州政府辦公室與私營企業，試圖阻撓其與台灣的交流，且往往對美國政策進行曲解，並明確呼籲任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與國務院聯繫以尋求協助。

李彥秀說，台灣與美國各州及重要企業領袖交流原本就非常頻繁且緊密，台灣不僅在地緣政治上扮演重要角色，在世界高科技產業更有關鍵地位，光是這兩年美國阿拉斯加州、懷俄明州、田納西州、北卡羅萊納州、亞利桑納州就相繼訪台，剛剛結束的COMPUTEX 2026更有33個國家1500家重量級廠商參加。

李彥秀表示，對於美國國務院、農業部及商務部聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面交流，當然具有象徵性的重要意義，台灣民眾高度肯定與感謝。

李彥秀指出，另一方面，未來也希望能進一步擴大聯邦政府與台灣的交流管道，特別是總統出訪過境或國會外交、政黨外交、武器軍售、自由貿易等方面，美方也給予更多的協助，相信對於台美間更緊密合作有絕對的幫助。

美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。圖／取自AIT臉書

李彥秀 國務院 美國在台協會 AIT

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