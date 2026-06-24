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AIT：國務院鼓勵各州、美企擴大與台交流 遭施壓可聯繫尋求協助

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AIT：國務院鼓勵各州、美企擴大與台交流 遭施壓可聯繫尋求協助

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。圖／取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）今天表示，美國國務院農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。

AIT表示，致州長的信函中，特別強調了州政府與地方政府在深化雙邊關係中所扮演的獨特角色，包括在災害防備及關鍵基礎設施韌性方面的合作。致企業領袖的信函則著重於雙方廣泛的商業機會，並鼓勵各公司積極運用美國政府資源以獲取正確訊息。

AIT指出，兩份信函皆強調了美台夥伴關係的重要性與深度。台灣目前是美國第四大貿易夥伴、全球先進製造與數位經濟的領頭羊，同時也是雙方在貿易、投資及民間交流上的歷史性夥伴。

此外，信函中也特別提醒，中國大使館及領事館近期曾聯繫各州政府辦公室與私營企業，試圖阻撓其與台灣的交流，且往往對美國政策進行曲解。信函明確呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與國務院聯繫以尋求協助。

AIT 國務院 農業部 台灣關係法

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