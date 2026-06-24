快訊

獨／業界也訝異…不只榮成與世芯 郭明鑑還擔任香港兩家上市公司董事

AIT：國務院鼓勵各州、美企擴大與台交流 遭施壓可聯繫尋求協助

台積電只排第二！5000大企業經營績效榜出爐 這家公司奪冠

聽新聞
0:00 / 0:00

催生新招來了！行政院明提修法 養育未成年子女免稅額加碼50%

中央社／ 台北24日電
行政院會預計明天提修法，養育未成年子女免稅額加碼50%，另外婚育住宅單一自住房屋稅、地價稅最低降至免稅。示意圖。聯合報記者林伯東／攝影
行政院會預計明天提修法，養育未成年子女免稅額加碼50%，另外婚育住宅單一自住房屋稅、地價稅最低降至免稅。示意圖。聯合報記者林伯東／攝影

總統府日前公布台灣人口對策新戰略18項措施，為減輕育兒家庭負擔，行政院會預計明天提修法，養育未成年子女免稅額加碼50%，另外婚育住宅單一自住房屋稅、地價稅最低降至免稅。

總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，盼達成安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5面向協助，政院已陸續提出修法，將現行8周產假延長至12周、7日陪產假延長為14日並由政府負擔相關延長措施的薪資，同時將育兒留停6+3、育嬰假升級為育兒假等入法。

行政院明天將推出新一波修法，預計討論、通過財政部擬具「所得稅法」第17條、第126條修正草案、「房屋稅條例」第5條之1、第6條修正草案及「土地稅法」第17條之1、第19條修正草案，通過後草案將送立法院審議，力拚明年上路。

根據財政部先前方案規劃，修法將加碼50%的「未成年子女免稅額」，只要有扶養一名未成年子女，每一名的免稅額增加到新台幣15.15萬元，預估受益人數270萬人、減稅利益80億元；另外，婚育住宅單一自住房屋稅、地價稅，最低則能降至免稅，估有100萬戶以上受益，減稅利益達50億元至75億元。

政院人士指出，相關方案仍待行政院會通過相關修法提案，確認後將對外說明。

免稅額 子女 政院

延伸閱讀

立院逐條審查性工法、就保法 洪申翰：盼給育兒勞工更多協助

助攻育兒！銓敘部提公保法四項修法 25日報行政院會

育兒新制朝野共提204案 勞長盼逐條正向討論

幼照法補助入法爭議未決 多數修法條文保留送院會協商

相關新聞

催生新招來了！行政院明提修法 養育未成年子女免稅額加碼50%

總統府日前公布台灣人口對策新戰略18項措施，為減輕育兒家庭負擔，行政院會預計明天提修法，養育未成年子女免稅額加碼50%，...

ＡＩＴ：國務院鼓勵各州、美企擴大與台交流 遭施壓可聯繫尋求協助

美國在台協會（ＡＩＴ）今天表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。

再推修法 政院明拍板持有電子煙最重罰10萬、毒駕再犯不得假釋

近期毒駕層出不窮，行政院會25日將再祭出新一波修法，包括「持有」電子煙可處3萬元至10萬元，並直接沒入，另調整假釋規範，毒駕、酒駕等累犯，5年內再犯者不得假釋，故意殺人、殺人未遂、兒虐致死致重傷等經法院判決無期徒期或10年以上刑期者，同樣不得假釋。

卓榮泰：近年環保食安監測維持高合格率　盼從源頭守護食安

行政院長卓榮泰今日主持食安會報時指出，近年各項食安監測結果整體均維持高合格率，他指示相關部會落實各項監測計畫，並由監測結果回饋源頭管理，強化高風險品項及潛勢風險案件的追蹤管控；另將食農教育融入國人日常，培養正確飲食觀念、提升糧食安全意識。

停砍年金釋憲尚未出爐 政院盼憲法法庭速判決

考試院銓敘部今天表示，若8月1日前年金停砍釋憲結果未定，將發放差額。行政院說，尊重考試院審定權，也期待憲法法庭能儘速判決、釐清相關法律爭議，作為後續行政執行的重要依據。

立陶宛新政府恐調降與台灣關係？外交部：與事實不符

立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅辭職，同黨黨主席辛克維丘斯將接任總理。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯的對中政策將採「務實優先於原則」。有報導指出，立陶宛新政府可能「調降」與台灣的關係。對此，我外交部表示，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符；台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。