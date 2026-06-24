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催生新招來了！行政院明提修法 養育未成年子女免稅額加碼50%
總統府日前公布台灣人口對策新戰略18項措施，為減輕育兒家庭負擔，行政院會預計明天提修法，養育未成年子女免稅額加碼50%，另外婚育住宅單一自住房屋稅、地價稅最低降至免稅。
總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，盼達成安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5面向協助，政院已陸續提出修法，將現行8周產假延長至12周、7日陪產假延長為14日並由政府負擔相關延長措施的薪資，同時將育兒留停6+3、育嬰假升級為育兒假等入法。
行政院明天將推出新一波修法，預計討論、通過財政部擬具「所得稅法」第17條、第126條修正草案、「房屋稅條例」第5條之1、第6條修正草案及「土地稅法」第17條之1、第19條修正草案，通過後草案將送立法院審議，力拚明年上路。
根據財政部先前方案規劃，修法將加碼50%的「未成年子女免稅額」，只要有扶養一名未成年子女，每一名的免稅額增加到新台幣15.15萬元，預估受益人數270萬人、減稅利益80億元；另外，婚育住宅單一自住房屋稅、地價稅，最低則能降至免稅，估有100萬戶以上受益，減稅利益達50億元至75億元。
政院人士指出，相關方案仍待行政院會通過相關修法提案，確認後將對外說明。
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