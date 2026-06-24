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卓榮泰：近年環保食安監測維持高合格率 盼從源頭守護食安

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今日主持食安會報時指出，近年各項食安監測結果整體均維持高合格率，他指示相關部會落實各項監測計畫，並由監測結果回饋源頭管理，強化高風險品項及潛勢風險案件的追蹤管控；另將食農教育融入國人日常，培養正確飲食觀念、提升糧食安全意識。

卓榮泰今日聽取衛福部食藥署報告環境保護與食品安全監測報告，以及農業部報告食農教育推廣進度。

卓榮泰指出，感謝各部會及行政院食品安全辦公室偕同建立跨部會監測、通報及應變機制，近年各項監測結果整體均維持高合格率。他強調，守護食品安全必須從源頭做起，請衛福部、農業部及環境部持續落實各項監測計畫，並由監測結果回饋源頭管理，強化高風險品項及潛勢風險案件的追蹤管控。

同時，卓院長也請各部會務必保持密切橫向聯繫與資訊交換，善用大數據分析、食品雲介接與人工智慧等數位工具，精進跨部會通報應變及溯源查辦機制，建立監測、預警、查處與追蹤的完整管理鏈結。

此外，卓榮泰表示，對於重複發生違規或具系統性風險的案件，應運用風險分析結果，滾動調整抽驗策略及源頭管理措施，提升高風險品項辨識與預警能力，能由事後查驗轉為事前預防，以強化國家食品安全治理韌性，確保國人飲食安全。

針對「食農教育推動進度」，卓榮泰表示，食農教育需中央、地方與民間，甚至家庭共同努力，感謝農業部會同10個部會推動第一期食農教育計畫，整體達標率近99%，成績斐然，逐步建立跨部會及中央地方協力機制。

他說，食農教育不僅是餐桌上的日常教育，更攸關糧食安全、國民健康、環境永續及國家韌性的長期戰略，請農業部持續推動，並強化以成果為導向的政策管理，建立績效指標及追蹤機制，確保政策效益具體落實。

卓榮泰指出，針對已啟動研修的第二期食農教育計畫，請強化跨部會資源整合，食農教育應與食品安全、營養健康、淨零永續及地方創生等政策一體推動，避免資源分散與重複投入。另請盤點各地方政府推動成果及執行落差，分析資源投入與執行成效兩者的關聯性及差異性，建立標竿學習與輔導機制，提升地方執行量能及均衡發展，並作為後續政策精進及資源配置的重要參據。

卓榮泰 食安 衛福部

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