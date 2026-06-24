停砍年金釋憲尚未出爐 政院盼憲法法庭速判決

考試院銓敘部今天表示，若8月1日前年金停砍釋憲結果未定，將發放差額。行政院說，尊重考試院審定權，也期待憲法法庭能儘速判決、釐清相關法律爭議，作為後續行政執行的重要依據。

立法院會去年12月三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，相關法案總統府公告生效後，行政院、考試院、民進黨立院黨團等陸續聲請釋憲。針對公務人員年金補發差額，銓敘部長施能傑說，若8月1日前年金停砍釋憲結果未定，將進行差額發放。

對於退休公教人員是否跟進補發，行政院發言人李慧芝指出，司法院大法官已於2019年針對年金改革作成解釋，確認年金改革的方向與做法合憲，但在立法院再度修改相關法案，實質上將大幅增加政府財政支出。

李慧芝說，行政院尊重考試院的審定權，目前相關法案已進入釋憲程序，行政院期待憲法法庭能儘速作成判決、釐清相關法律爭議，並作為後續行政執行的重要依據。

李慧芝強調，政府一向重視並持續照顧軍公教人員權益，自2016年以來，已4度調升軍公教待遇；此外，為展現政府提升國軍待遇、強化留才攬才的決心，自2025年4月起陸續調增國軍5項加給，合計每年增加經費逾新台幣146億元，以志願役加給為例，調幅達30%至50%，而戰鬥部隊加給調幅更達133%至140%。