快訊

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

立陶宛新政府恐調降與台灣關係？外交部：與事實不符

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照

立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅辭職，同黨黨主席辛克維丘斯將接任總理。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯的對中政策將採「務實優先於原則」。有報導指出，立陶宛新政府可能「調降」與台灣的關係。對此，我外交部表示，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符；台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫。

外交部表示，近日國內部分媒體報導稱，立陶宛新任政府指述台灣尚未落實雙邊合作，臆測兩國關係可能調降或影響我代表處名稱事，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符，且立國仍處於籌組內閣的過渡階段，新政府尚未就任，外交部對此特予澄清說明，並呼籲媒體善盡查證義務。

外交部強調，台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫，並將持續攜手推動各領域互利共榮合作，深化兩國友好合作關係，共同強化民主經濟韌性。

立陶宛 外交部 對中政策

延伸閱讀

立陶宛新政府擬調降與我外交關係 白委：台灣代表處不應成談判籌碼

曾提台灣代表處沒帶來預期投資 立陶宛準總理：對中將務實優先於原則

立陶宛對台經濟合作談判喊停 外交部：雙方友好合作不受第三方影響

立陶宛新政府「務實推動對中關係正常化」 準總理表態

相關新聞

立陶宛新政府恐調降與台灣關係？外交部：與事實不符

立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅辭職，同黨黨主席辛克維丘斯將接任總理。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯的對中政策將採「務實優先於原則」。有報導指出，立陶宛新政府可能「調降」與台灣的關係。對此，我外交部表示，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符；台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫。

面對質疑選擇閃躲、潑糞 這是蘇巧慧想要的選戰？

民眾黨爆料民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長，拿政府補助卻未依法揭露身分，蘇陣營極盡閃躲、烏賊之能事，先是刻意無視民眾黨，接著潑糞藍營，連僅持有小額股份的藍委葛如鈞都被及。距離投票只剩五個月，蘇巧慧如果一直打這種戰術，無疑是持續送分李四川。

鄭麗文重批政府捨大陸市場 遠赴巴黎賣芒果是侮辱商人農友智商

國民黨行動中常會今天移師到台東舉行，正值鳳梨釋迦話題延燒之際，她火力全開批中央政府棄鄰近的大陸市場不要，遠渡重洋到巴黎賣芒果，不是巴黎不能去，而是這麼小的市場是否夠農友吃穿？根本是侮辱台灣人的智商，侮辱農友的智商。

陳瑩不滿梁文傑失言的玩笑話 恐為台東縣選戰添變數

「鳳梨釋迦議題本來已經快冷掉了，沒想到又被陸委會副主委梁文傑炒成熱灶」，親近民進黨台東縣長提名人陳瑩的地方人士不滿表示，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與海峽論壇這件事，地方多少了解陳瑩的為難之處，加上陸委會主委邱垂正對於將饒慶鈴移送內政部查處說法已有轉圜，原本以為可以翻篇了，據了解「陳瑩真的很生氣」，以致忍不住對梁文傑開了過頭的玩笑話。

陸科普博主掀AI打假 反思台灣學術界如何根除造假誘因

中國大陸科普博主「耿同學」，以一人之力掀起AI學術打假風潮，接連實名舉報多位「國家傑青」、「長江學者」發表的論文涉嫌嚴重造假，精準拉下多位學術大佬。「耿同學」事件令學界反思，若一篇頂尖期刊論文存在「異常」，為何能一路通關？學術審查鏈出了問題？真正的科學可信度，應建立在「可重複性」與「全面公開透明」之上，每一位頂尖學者是否都敢坦蕩蕩面對「數位公審」，讓「大家來找碴」？

民眾黨將自提無人載具發展條例 明定採購項目回歸年度預算

行政院會上周通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨立法院黨團也有意提出相關版本。民眾黨主席黃國昌今天表示，建構自主無人機產業鏈是國家安全重要一環，民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，將無人載具編列回歸年度預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。