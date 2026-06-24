立陶宛新政府恐調降與台灣關係？外交部：與事實不符
立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅辭職，同黨黨主席辛克維丘斯將接任總理。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯的對中政策將採「務實優先於原則」。有報導指出，立陶宛新政府可能「調降」與台灣的關係。對此，我外交部表示，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符；台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫。
外交部表示，近日國內部分媒體報導稱，立陶宛新任政府指述台灣尚未落實雙邊合作，臆測兩國關係可能調降或影響我代表處名稱事，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符，且立國仍處於籌組內閣的過渡階段，新政府尚未就任，外交部對此特予澄清說明，並呼籲媒體善盡查證義務。
外交部強調，台灣與立陶宛是共享民主自由理念價值的夥伴，雙方政府始終保持密切友好聯繫，並將持續攜手推動各領域互利共榮合作，深化兩國友好合作關係，共同強化民主經濟韌性。
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