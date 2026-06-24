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鄭麗文重批政府捨大陸市場 遠赴巴黎賣芒果是「侮辱商人農友智商」

聯合報／ 記者尤聰光王昭月／台東即時報導
國民黨主席鄭麗文在行動中常會火力全開，批政府捨大陸市場，遠赴巴黎賣芒果，侮辱商人及農友智商。記者尢聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文在行動中常會火力全開，批政府捨大陸市場，遠赴巴黎賣芒果，侮辱商人及農友智商。記者尢聰光／攝影

國民黨行動中常會今天移師到台東舉行，正值鳳梨釋迦話題延燒之際，她火力全開批中央政府棄鄰近的大陸市場不要，遠渡重洋到巴黎芒果，不是巴黎不能去，而是這麼小的市場是否夠農友吃穿？根本是侮辱台灣人的智商，侮辱農友的智商。

鄭麗文在行動中常會開場致詞表示，為了台灣農民的權益，為了台灣水果的尊嚴。還是要繼續透過兩岸的交流來推廣我們水果的市場，這個是「和平大市場」，第一個代表台灣到大陸去的是台東的鳳釋梨迦。所以吃我們的鳳梨釋迦，就可以推動和平。

「這就是我們台灣的軟實力、巧實力」，她說，現在全台灣，不像以前，大家都在問鳳梨釋迦，相信台東也會因此讓更多來自四面八方、全世界，都想要來看看台東的這一片好山好水，為什麼種出跟別人都不一樣的水果，「我想跟這邊台東人的熱情很有關係，因為你們都是用愛在種水果」。

針對鳳梨釋迦一事，她加大砲火表示，「不要看不起台東，不要覺得台東好欺侮」，梁文傑可能大陸釋迦跟鳳梨釋迦都弄不清楚，也可能自己沒吃過鳳梨釋迦，卻說台灣人不愛吃。

鄭麗文表示，台灣是靠對外貿易的經濟體系，光靠台灣的市場，怎為養得活大家？今天台灣錢淹腳目，是因為產品可賣到全世界，台灣水果也一樣，若只著眼台灣的市場，如何賺大錢？鳳梨釋迦獨一無二，台東專屬的，結果政府不但不幫忙，還扯後腿。還要講我們鳳梨釋迦的壞話。但沒關係，我們還是一樣，對的事情一定要堅持到底。

她話鋒一轉另指，我們現在是21世紀了，科技很進步，饒縣長透過視訊為鳳梨釋迦行銷、爭取市場，都要被政治追殺，都要被刁難，都要被找麻煩。台灣還是一個民主國家嗎？我們還是一個自由的國家嗎？重點是，內政商耳沒憑沒據，沒有法律的基礎，就可以這樣用人抹黑造謠打壓嗎，最無辜的是就是我們的鳳梨釋迦，明明就是土生土長台灣的水果，偏偏被人嫌棄。

被我們的陸委會嫌棄，說台灣人不愛吃。這樣的抹黑，扣的帽子。不是只有政治人物，不是只有陸配，不是只有網紅，不是只有學者，連水果都要被當作中共同路人，你看有無天理。

但為了這麼重大的危機，又炒作一個新聞，說台灣的水果芒果可以賣到巴黎，真的捨近求遠。放著「厝邊」這麼大的市場不，遠渡重洋。不是說不能賣去巴黎，能賣多少，夠農友吃穿。像縣府今午力推的夏雪芒果產量非常少，是芒果界的LV，大家不用到巴黎去，在台東就吃得到了。

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