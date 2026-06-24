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颱風米克拉接近台灣 賴總統要求黨公職協助防汛

中央社／ 台北24日電

兼任民進黨主席的賴清德總統今天說，明天將是颱風米克拉最接近台灣時刻，請所有黨公職與地方服務團隊，協助中央及地方政府的各項防汛作業，加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好準備，提高警覺做最周全準備，共同守護民眾的生命財產安全。

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中提到，根據中央氣象署預測，颱風米克拉雖然直接侵襲台灣的機率較低，但明天將是最接近台灣的時刻，受到外圍雲系影響，各地降雨機率將明顯提高。

賴清德說，26日、27日因有梅雨鋒面接近，伴隨西南季風增強，天氣將轉趨不穩定，中南部及山區尤須留意短延時強降雨，以及局部大雨、豪雨發生的可能性。

他表示，面對未來幾天接連而來的降雨情勢，行政院已責成相關部會做好各項防汛整備工作，以降低強降雨所帶來的災害可能。

賴清德表示，請所有黨公職與地方服務團隊，協助中央及地方政府的各項防汛作業，加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好準備，以提高警覺，做最周全準備，共同守護民眾的生命財產安全。

颱風 賴清德 民進黨 中常會

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