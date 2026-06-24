銓敘部：若8月1日前年金停砍釋憲結果未定 完成差額發放

針對公務人員年金補發差額議題，行政院說，希望憲法法庭儘速裁決。銓敘部長施能傑今天說，雖釋憲程序仍在進行，但仍依法行政，銓敘部發出審定函後，若8月1日前釋憲結果未定，各主管機關就要根據審定函，在8月1日前完成發放。

立法院會去年12月三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金。銓敘部表示，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲今年8月1日補發完成，也已交由各發放機關將重審處分及所得附表送抵退休人員。行政院說，尊重考試院審定權，但法案目前在釋憲程序，希望憲法法庭儘速做出裁決，以作為行政團隊執行依據。

立法院司法及法制委員會邀考試院、銓敘部等專題報告「我國育嬰留職停薪實施成效與擴大育嬰津貼政策」，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿質詢，銓敘部是否支持行政院以釋憲拖延且不買單立法院通過的法案。施能傑表示，這不是支不支持的問題，目前行政院與考試院都已提出釋憲案，但還是依法行政，銓敘部依法發出審定函後，如果釋憲程序沒有狀況，8月1日前各主管機關就根據審定函進行。

陳昭姿追問，是否會在8月1日前補發差額。行政院人事行政總處給與福利處長陳素枝指出，會依照行政院政策、依釋憲結果執行。

國民黨立委翁曉玲質詢，考試院、銓敘部是否有與行政院溝通。施能傑指出，銓敘部態度就是發出審定函講清楚，並依法行政，若釋憲結果未定案，機關在8月1日前就完成發放。陳素枝說，行政院沒有另一套作法，只是尊重釋憲結果執行。

此外，多位朝野立委關切，公務員薪資由本俸與各種加給等組成，但公務員育兒留職停薪津貼僅以本俸作為基準計算，實領津貼可能只占實際月薪1/3，比勞工待遇差。

施能傑說，公教保險是以準備金支付，因此以什麼母數投保，就以該基準計算，且公教給付項目非常多，若要擴大支出項目，實務上可能碰到是否全體公教人員都贊成為此多繳保費、提高費率，可能需要更多討論。

施能傑也說，這確實是嚴肅課題，與公務員本俸結構有關，會思考一些可能性，以提高公務員請育嬰留停津貼金額。