民眾黨將自提無人載具發展條例 明定採購項目回歸年度預算

行政院會上周通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨立法院黨團也有意提出相關版本。民眾黨主席黃國昌今天表示，建構自主無人機產業鏈是國家安全重要一環，民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，將無人載具編列回歸年度預算。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對行政院無人機特別條例草案，民眾黨政策會提出評估報告，提及強化國防韌性固然重要，但是特別預算不能淪為政府的提款機，更不能開啟規避年度預算審查、弱化國會監督機制的方便之門，重大國防建設涉及鉅額公帑與長期產業發展，應該在公開透明、審慎評估的原則下穩健推動。

黃國昌表示，建立自主無人機產業鏈是國家安全重要一環，但是不該一再重蹈「綠友友國家隊」覆轍，民進黨成天高喊要打造無人機「非紅供應鏈」，民眾黨認為未來除了必須建構分級的「可信任供應鏈」，也要負責任監督落實「非綠供應鏈」遏止貪腐弊案，因此民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，明定無人載具編列回歸年度預算。

黃國昌說，近期有評論提出「朝野應邀請產業界及學術界共組『無人機國家發展監督委員會』，除了涉及機密部分，其餘招標與履約資訊皆揭露於公開平台，定期公布執行進度與採購成果，接受社會檢驗」，他已經責成民眾黨團進一步評估，透過制度化監督機制，兼顧國家安全、產業發展與財政紀律，避免國防自主淪為政治分贓。

民眾黨政策會在報告指出，我國中央政府在過去4年，投入434億元發展無人機國家隊，然而截至2025年底，僅有換到3646架無人機，而且多項裝備事故頻傳、驗收未過或交付延宕，顯示問題並非預算不足，而是制度、人才與驗證機制未能跟上投資規模。

民眾黨政策會表示，美國總統川普今年以行政命令推動「釋放美國無人機優勢」，核心精神是「低成本、高性能」，美國戰爭部以約新台幣300億元採購34萬架無人機，平均單價僅7至15萬元，而台灣同類型無人機規畫單價卻達70萬元，採購價格是美國的4至10倍，凸顯兩國在制度設計與成本控管邏輯的根本差異。

民眾黨政策會說明，民眾黨參考美國立法精神提出「無人載具發展條例」草案，明定政府角色由「採購者」、「補助者」轉為「規則制定者」，透過可信任供應鏈分級、先進空中交通法規調適與出口拓展機制，預計以年度預算、融資保證等常態工具取代無上限特別預算，避免特別預算病態化持續侵蝕財政紀律。

民眾黨政策會呼籲，行政院應該正視無人機產業高度依賴政府預算、外銷規模有限等結構性問題，並且盡速與在野黨立法院黨團進行協商，建立讓台灣無人機產業真正具備國際競爭力的制度基礎。