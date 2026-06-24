鄭麗文遭諷「被造局者」 國民黨：賴清德錯誤路線造成兩岸困局
國民黨昨天發布黨主席鄭麗文2026和平之旅「造局者」紀錄片，遭民進黨批評是「被造局者」。國民黨文傳會主委陳以信今抨擊民進黨顛倒黑白，是賴清德總統「新兩國論」的錯誤路線，破壞台海現狀而造成兩岸困局；只有鄭麗文的兩岸和平繁榮路線，才能降低台海衝突風險，讓台灣脫離兩岸戰爭的最大陷阱。
民進黨立法院黨團書記長范雲日前指稱鄭麗文是「被造局者」，黨團幹事長莊瑞雄說是「掉入人家預設陷阱」。陳以信指出，真正長期在兩岸政策上失去主導權，讓台灣陷入地緣政治戰略被動劣勢的，正是民進黨政府。而賴清德總統的「新兩國論」錯誤路線，就是破壞現狀造成兩岸困局的元兇首惡。
陳以信質疑，民進黨不去思索如何凍結台獨黨綱，怎麼好意思做賊喊捉賊，反過來批評積極要為台灣突破困境的鄭主席呢？
陳以信表示，所謂「落入陷阱」更是倒果為因的謬論，正因民進黨長期以意識形態操作兩岸議題，導致台海情勢緊張戰雲密佈，更將台灣推向兩岸戰爭的風險邊緣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。