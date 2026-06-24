與監委人事卡關連動 紀惠容盼修法將國家人權委員會與監院分離
監察院存廢問題近日持續延燒，在野黨日前稱「全凍結監院預算、封殺監委提名」，牽動國家人權委員會組成。國家人權委員會副主委紀惠容表示，期待未來修法將國家人權委員會與監院分離，然後有充足的預算，這都是「巴黎原則」所要求。
依據監察院國家人權委員會組織法，國家人權委員會置委員10人，監察院及具七項資格之監委7人為當然委員；會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之。若監委提名全遭封殺，也將影響未來國家人權委員會運作。
紀惠容今天主持「國家人權委員會與法國在台協會人權合作記者會」時說，國家人權委員會是依據「巴黎原則」，所以它必須要有充足的預算、獨立的運作，這是非常重要的原則，把它廢掉，然後又不再提名或怎麼樣，那可能就是一個很大很大的危機，會讓國際認為台灣不想推動人權，這對民主韌性一個很重要、推動人權價值，如果這個不見了，這是讓他們所擔心的。
媒體詢問，能否修法將國家人權委員會與監院分離。紀惠容說，很期待修法，如果要真的做到完全獨立，然後有充足的預算，這都是「巴黎原則」所要求，目前看起來，預算也被卡掉，與社會對話的經費都沒辦法執行。
國家人權委員會委員高涌誠表示，如果把監院提名否決，賴清德總統要立即再重新提，立法院也要再立即行使同意權，希望國家人權委員不會斷掉。
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