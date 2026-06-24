六大社福津貼加碼難上路 新北綠黨團籲藍白立委速審預算

115年度中央政府總預算案仍在審議，原預計7月上路的「六大社會福利津貼」恐無法執行，新北市議會民進黨團總召陳永福表示，弱勢家庭每天面對孩子三餐、房租、水電及照顧需求，沒有等待空間，建請立法院儘速完成審議，讓加碼措施及早到位。

陳永福表示，行政院規畫調升六大社福津貼23.5%，其中弱勢兒少生活扶助將由現行每月2197元提高至至少5000元，對弱勢家庭而言是一大助力，若追加預算未完成審議，弱勢補助恐無法如期到位，呼籲藍白立委當三思，勿讓對弱勢民眾的照顧，被卡在朝野對立裡，且總預算延宕也增加地方政府財政調度壓力，新北市115年度補助及協助收入編列485.13億元，占歲入近2成；若中央補助款核定及撥付時程延後，市府財政影響甚鉅，中央地方都是牽一髮而動全身。

副召李倩萍表示，依據新北市114年下半年統計，全年累計共有2萬2070名弱勢兒少接受各項扶助，其中生活扶助為2萬966人；截至115年第一季底，列冊低收入戶人口達2萬8318人。現行弱勢兒少生活扶助每月2197元雖不會中斷，但在通膨壓力下確實顯得杯水車薪。新北市逾2萬名接受生活扶助的弱勢兒少，在雙北高物價環境中生活負擔更為沉重。

幹事長周雅玲表示，寒暑假為弱勢家庭餐食與照顧壓力高峰期，孩子平時仰賴學校午餐，放假後更需穩定支持，雖新北提供全年電子餐食券，但仍應檢視資格、資訊落差與通報不足問題，強化學校、社會局、區公所及民間通報機制，避免照顧安全網缺口。

書記長李宇翔議員批評，國民黨與民眾黨一再延長會期，卻未優先審查115年度中央政府總預算，甚至安排多項國內外考察，致使總預算持續延宕，根本尸位素餐。行政院預計8月底前送交明年116年度中央政府總預算案，若115年度預算仍未完成審議，將出現「兩年總預算」並行審議的荒謬情形，呼籲總預算不要再拖，否則受影響的不只是社福加碼，也包括地方補助、防災治水及各項民生建設。