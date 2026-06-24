林佳龍宣布歐洲設立台灣語言中心 深化台歐文化與民間交流

外交部長林佳龍近日訪問波蘭期間，在波蘭國會眾議院經濟委員會主席柯馬拉奇（Rafał Komarewicz）及多位跨黨派友台議員陪同下參訪波蘭國會，在民主殿堂中，進一步了解波蘭人民爭取自由的歷史。林佳龍表示，台灣和波蘭都曾走過威權統治的艱辛歲月，也都成功轉型為充滿活力的民主國家，「這份共同經驗，也讓台波更能理解彼此」。

林佳龍表示，在雙邊會晤交流時，他也向波蘭國會朋友表達感謝。多年來，波蘭國會以實際行動支持台灣的國際參與，並持續關注台海和平穩定，展現對台波民主夥伴關係的重視。

林佳龍轉述，柯馬拉奇主席提到，台灣與波蘭的夥伴關係，正隨著經貿、科技、供應鏈安全，以及TEEMA科學園區等合作持續推進，讓雙方人民更直接感受到台波關係的深化。林佳龍也回應，未來若台灣與波蘭之間能開通直航，將有助提升兩國民間互動的便利性。他也期盼波蘭國會能持續在安全、經濟韌性與產業科技等領域，支持台波雙邊合作，讓彼此成為更可靠的夥伴。

結束國會參訪後，林佳龍接著出席台波國會友台小組酒會，並在現場首映外交部最新國情影片《Taiwan Connects》，包括文化、價值與科技三個篇章，呈現台灣與歐洲越來越緊密的夥伴關係。

林佳龍也藉此機會宣布，台灣政府將在歐洲推動設立「台灣語言中心」，首批據點包括波蘭、德國、法國與捷克。林佳龍表示，學習語言、體驗文化，是認識一個國家最自然的方式；當更多歐洲朋友透過語言走近台灣，也會更認識台灣的歷史、文化、民主與生活。

林佳龍最後表示，台灣與歐洲的關係，正持續走進國會、企業與校園，也走進人與人的日常交流。「這些連結的累積，將讓台歐之間成為彼此更可靠、更親近的夥伴。」