快訊

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

杜詩梅傳出要選花蓮議員？ 滿街拜訪店家：終於要為民喉舌了

獨／金融圈高層震撼彈 公股四合一前夕兆豐投信董座拋退休請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍宣布歐洲設立台灣語言中心 深化台歐文化與民間交流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍近日訪問波蘭期間，在波蘭國會眾議院經濟委員會主席柯馬拉奇（Rafał Komarewicz）及多位跨黨派友台議員陪同下參訪波蘭國會，在民主殿堂中，進一步了解波蘭人民爭取自由的歷史。林佳龍表示，台灣和波蘭都曾走過威權統治的艱辛歲月，也都成功轉型為充滿活力的民主國家，「這份共同經驗，也讓台波更能理解彼此」。

林佳龍表示，在雙邊會晤交流時，他也向波蘭國會朋友表達感謝。多年來，波蘭國會以實際行動支持台灣的國際參與，並持續關注台海和平穩定，展現對台波民主夥伴關係的重視。

林佳龍轉述，柯馬拉奇主席提到，台灣與波蘭的夥伴關係，正隨著經貿、科技、供應鏈安全，以及TEEMA科學園區等合作持續推進，讓雙方人民更直接感受到台波關係的深化。林佳龍也回應，未來若台灣與波蘭之間能開通直航，將有助提升兩國民間互動的便利性。他也期盼波蘭國會能持續在安全、經濟韌性與產業科技等領域，支持台波雙邊合作，讓彼此成為更可靠的夥伴。

結束國會參訪後，林佳龍接著出席台波國會友台小組酒會，並在現場首映外交部最新國情影片《Taiwan Connects》，包括文化、價值與科技三個篇章，呈現台灣與歐洲越來越緊密的夥伴關係。

林佳龍也藉此機會宣布，台灣政府將在歐洲推動設立「台灣語言中心」，首批據點包括波蘭、德國、法國與捷克。林佳龍表示，學習語言、體驗文化，是認識一個國家最自然的方式；當更多歐洲朋友透過語言走近台灣，也會更認識台灣的歷史、文化、民主與生活。

林佳龍最後表示，台灣與歐洲的關係，正持續走進國會、企業與校園，也走進人與人的日常交流。「這些連結的累積，將讓台歐之間成為彼此更可靠、更親近的夥伴。」

林佳龍 歐洲 波蘭 外交

延伸閱讀

林佳龍參訪波蘭國會 宣布將在歐設立「台灣語言中心」

出席波台國會小組酒會 林佳龍：成立台灣語言中心

華沙首家台灣餐廳與留學生話家常 林佳龍：每位都是台灣青年大使

立陶宛新政府「務實推動對中關係正常化」 準總理表態

相關新聞

陳瑩不滿梁文傑失言的玩笑話 恐為台東縣選戰添變數

「鳳梨釋迦議題本來已經快冷掉了，沒想到又被陸委會副主委梁文傑炒成熱灶」，親近民進黨台東縣長提名人陳瑩的地方人士不滿表示，台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與海峽論壇這件事，地方多少了解陳瑩的為難之處，加上陸委會主委邱垂正對於將饒慶鈴移送內政部查處說法已有轉圜，原本以為可以翻篇了，據了解「陳瑩真的很生氣」，以致忍不住對梁文傑開了過頭的玩笑話。

陸科普博主掀AI打假 反思台灣學術界如何根除造假誘因

中國大陸科普博主「耿同學」，以一人之力掀起AI學術打假風潮，接連實名舉報多位「國家傑青」、「長江學者」發表的論文涉嫌嚴重造假，精準拉下多位學術大佬。「耿同學」事件令學界反思，若一篇頂尖期刊論文存在「異常」，為何能一路通關？學術審查鏈出了問題？真正的科學可信度，應建立在「可重複性」與「全面公開透明」之上，每一位頂尖學者是否都敢坦蕩蕩面對「數位公審」，讓「大家來找碴」？

民眾黨將自提無人載具發展條例 明定採購項目回歸年度預算

行政院會上周通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨立法院黨團也有意提出相關版本。民眾黨主席黃國昌今天表示，建構自主無人機產業鏈是國家安全重要一環，民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，將無人載具編列回歸年度預算。

鄭麗文遭諷「被造局者」 國民黨：賴清德錯誤路線造成兩岸困局

國民黨昨天發布黨主席鄭麗文2026和平之旅「造局者」紀錄片，遭民進黨批評是「被造局者」。國民黨文傳會主委陳以信今抨擊民進黨顛倒黑白，是賴清德總統「新兩國論」的錯誤路線，破壞台海現狀而造成兩岸困局；只有鄭麗文的兩岸和平繁榮路線，才能降低台海衝突風險，讓台灣脫離兩岸戰爭的最大陷阱。

與監委人事卡關連動 紀惠容盼修法將國家人權委員會與監院分離

監察院存廢問題近日持續延燒，在野黨日前稱「全凍結監院預算、封殺監委提名」，牽動國家人權委員會組成。國家人權委員會副主委紀惠容表示，期待未來修法將國家人權委員會與監院分離，然後有充足的預算，這都是「巴黎原則」所要求。

鄭麗文赴台東為夏雪芒果站台 饒慶齡指中央若願意也可幫忙拚外銷

台東鳳梨釋迦近日因海峽論壇而受到關注，台東縣政府今午為轄內另項被譽為「芒果界LV」的夏雪芒果慶豐收，獲國民黨主席鄭麗文到場力挺，縣長饒慶齡意有所指表示，夏雪芒果珍稀，內銷就不夠，但中央政府若願意，也可幫忙夏雪拚外銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。