年金重新審定函退休公務員「看不懂」 銓敘部允加強宣傳

立法院去年三讀「停砍公教年金」法案後，銓敘部6月中寄發退休金重新審定函，約有18萬名退休公務員所得替代率須重新計算。國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委陳昭姿今質詢時指出，退休公務員收到重新審定函後看得「霧煞煞」，實發金額還要自己計算。銓敘部長施能傑答詢時允會再加強圖卡宣傳。

立法院司法及法制委員會今邀請考試院相關機關就「我國育嬰留職停薪實施成效與擴大育嬰津貼政策」專題報告，並備詢。

陳昭姿與翁曉玲質詢時關切，很多退休公務員苦等半年，滿心期待的打開重新審定函，內容卻是銓敘部要他們自己核對和計算實發金額。且112及113年都有調薪，相關退休所得有無反映在審定函的計算基礎，很多退休公務員都反映看不懂。陳昭姿批評，銓敘部行政程序只做半套，把換算責任丟給曾為國家勞心勞力的退休公務員。

翁曉玲表示，建議銓敘部可製作更清楚的Ｑ＆Ａ或圖卡，為退休公教人員解惑，用比較簡單的方式說明各自實領的金額是多少。

施能傑答詢表示，銓敘部是根據一向的做法，退休審定是一個基礎，不會變動，由於退休所得會調整，每一次調整會根據審定的基數去計算，發放系統會自動帶出數字，屆時退休公務員刷本子就會知道。他也說，銓敘部臉書已有製作圖卡說明，但可能宣傳還不夠，會後他們再討論如何加強。

銓敘部也說明，年改重審處分附表的「審定金額」無誤，「實發金額」會照退休人員適用的調整方案並由資訊系統自動計算後，交由發放機關按月正確發放，請退休公務員放心。

此外，行政院發言人李慧芝先前表示，行政院尊重考試院，不過停砍年金相關法案仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速做出決定，做為行政的依據。

陳昭姿詢問，銓敘部是否支持行政院用釋憲來拖延跟不埋單立法院通過的法律作為？施能傑表示，這不是支不支持，是釋憲程序現在已經在進行了，考試院也有聲請釋憲，在結果出爐前，銓敘部還是依法行政。