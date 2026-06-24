林佳龍參訪波蘭國會 宣布將在歐設立「台灣語言中心」

外交部長林佳龍訪問波蘭，23日上午應邀前往波蘭國會，在眾議院經濟委員會主席柯馬拉奇（Rafał Komarewicz）陪同下進行參訪，並與眾議院能源委員會兩位副主席諾福克（Tomasz Nowak）和卡多斯基（Krzysztof Gadowski），以及歐盟委員會副主席蓋布爾（Patryk Gabriel）等友台議員，就強化台波經貿、科技、文化等議題交流。此行是近30年來我國外長首次進入波蘭國會，展現台波國會外交及雙邊夥伴關係持續深化。

外交部表示，林佳龍當日中午接續出席我國駐波蘭代表處舉辦的「波台國會小組」歡迎酒會，波蘭前代理總統、參議院外交委員會主席斯赫廷納（Grzegorz Schetyna）、前總理帕弗拉克（Waldemar Pawlak）與友台小組等逾20名跨黨派參、眾議員出席，展現波蘭國會堅定挺台力量。林部長於酒會致詞時，誠摯感謝波蘭國會友台小組長年以具體行動展現對台灣的支持，並對波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今年4月與日本首相高市早苗發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，表示高度肯定與歡迎。

林佳龍並宣布，我國政府將在歐洲設立「台灣語言中心」，首批優先選擇在波蘭、德國、法國及捷克等國成立，藉以打造兼具華語教學與台歐人才交流的樞紐平台，並在現場展示「台灣語言中心」標誌。斯赫廷納主席致詞表示，身為台灣長年友人，樂見台波蓬勃互動，「波台國會小組」是波蘭國會中人數最多的雙邊團體，波蘭不分朝野均大力支持台波攜手推動雙邊關係深化發展。

外交部表示，此行並安排台灣藝文團體「台洋劇團」在酒會中表演，帶來「台灣追鄉曲」精彩布袋戲演出，展現台灣17世紀多元社會文化共榮歷史，作為外交部「2026台灣文化在歐洲」系列演出活動之一，展現台波政經領域合作外，藉由台歐不同但共有之布偶文化交流牽起雙邊情誼。

林佳龍22日也出席我國駐波蘭代表處與波蘭重要智庫「Casimir Pulaski基金會」簽署合作計畫簽署儀式，增進雙方在安全領域的合作交流。

外交部表示，林佳龍此行訪波成果豐碩，與波蘭政、商、學界深入互動，不僅深化台波雙邊合作基礎，也進一步拓展台灣與中東歐地區民主夥伴的交流網絡。