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立陶宛新政府怨台承諾未落實 李彥秀籲賴總統：要展現誠意

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
立陶宛新總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）今天宣稱，「台灣過去承諾的半導體合作與大筆資金並未如預期落實，未來雙邊關係將取決於台灣實質投資的進度。」國民黨立委李彥秀表示，賴清德總統應該積極盤點與立陶宛的合作、投資與承諾，可以做的就要展現誠意與執行力。圖／聯合報系資料照片
立陶宛新總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）今天宣稱，「台灣過去承諾的半導體合作與大筆資金並未如預期落實，未來雙邊關係將取決於台灣實質投資的進度。」國民黨立委李彥秀表示，賴清德總統應該積極盤點與立陶宛的合作、投資與承諾，可以做的就要展現誠意與執行力。圖／聯合報系資料照片

立陶宛新總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）今天宣稱，「台灣過去承諾的半導體合作與大筆資金並未如預期落實，未來雙邊關係將取決於台灣實質投資的進度。」國民黨立委李彥秀表示，賴清德總統應該積極盤點與立陶宛的合作、投資與承諾，可以做的就要展現誠意與執行力。

李彥秀指出，立陶宛雖然與我國沒有邦交，但是過去關係非常良好，首都維爾紐斯在2021年11月設立「台灣代表處」，現在卻傳出因為「立陶宛政黨輪替」及「台灣晶片投資沒兌現」，立陶宛暫停對台「經濟合作行動計畫」談判，「台灣代表處」也可能降級更名為傳統「台北代表處」。

李彥秀說，外交部有責任說清楚「經濟合作行動計畫」的進度，極力爭取台灣與立陶宛新政府持續交流合作。除了政黨輪替外，「台灣晶片投資沒兌現」恐怕才是傳出台立關係可能生變的主因，事實上，2021年台灣就宣布設立2億美元的「中東歐投資基金」與10億美元的信貸貸款基金，並承諾將協助立陶宛發展半導體產業，立陶宛朝野對於半導體產業寄望非常深。

李彥秀呼籲賴總統，應該積極盤點與立陶宛的合作、投資與承諾，可以做的就要展現誠意與執行力，現階段有困難的，也要誠懇的向立陶宛說明，尋求替代方案。她強調，政府會輪替，總統院長會換人，但是對外關係與承諾不能輪替。

李彥秀 立陶宛 賴清德

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