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新青安2.0將出爐 跨黨派立委籲精準補貼、與婚育政策綁定

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭（中）、民進黨立委黃捷（右二）、民眾黨立委許忠信（左二）等人今舉行「新青安2.0 政策別再失靈」記者會。記者王小萌／攝影
國民黨立委牛煦庭（中）、民進黨立委黃捷（右二）、民眾黨立委許忠信（左二）等人今舉行「新青安2.0 政策別再失靈」記者會。記者王小萌／攝影

財政部預計月底提出新青安貸款2.0方案。OURS都市改革組織今邀集朝野立委舉行記者會，檢視現行新青安制度缺失，並提出六大改革建議，主張將有限資源精準投放在真正有購屋需求的青年家庭，並與婚育政策進行更強的綁定，落實青年安心成家的政策目標。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，新青安自2023年8月上路以來引發諸多爭議，經檢視相關數據後，歸納出三大問題。首先，補貼對象失準，根據公股銀行統計，已有超過6700名50歲以上民眾申請新青安貸款，另有約1.8萬名年收入超過200萬元者受惠，甚至有3.4萬件貸款案件的房價所得比超過10倍，顯示制度缺乏排富與負擔能力審查機制。

其次，補貼效果遭房價吸收。彭揚凱引用中央銀行研究指出，新青安政策推升首購族購屋總價約17%、貸款金額增加13%、貸款年限增加4年，顯示政府補貼未真正降低購屋負擔，反而助長房價上漲。第三，政策未與婚育支持結合。新青安以「青年安心成家」為名，實際上卻未區分單身、已婚、育兒家庭，沒有任何將補貼與生育結果掛勾的機制。

國民黨立委牛煦庭表示，新青安政策原意是協助青年安心成家，但實務上卻出現人頭戶、投資客套利等問題；監察院也曾指出，政策監督機制不足，導致大量違規案件發生。新青安2.0應嚴格落實首購認定、排富條款及還款能力審查，避免淪為投資客套利工具。

民眾黨立委許忠信認為，新青安應回歸居住正義本質，不僅要照顧首次購屋青年，也應與社會住宅政策相互搭配，讓租屋與購屋政策形成完整住宅支持體系；同時也應考量青年因工作調動或家庭成員增加而產生換屋需求，保留合理的優惠移轉機制。

民進黨立委黃捷指出，她過去已接獲不少案例，包括高收入者申請新青安、人頭戶套利、甚至獲利數百萬元後再申請補貼等情況，顯示制度確有漏洞。她支持提高排富標準，並將育兒家庭納入優先支持對象，透過利率優惠及延長還款年限等措施，減輕家庭養育壓力。

新青安 財政部 中央銀行 居住正義 育兒族

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