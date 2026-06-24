立陶宛新政府擬調降與我外交關係 白委：台灣代表處不應成談判籌碼

針對立陶宛迎來政黨輪替，新政府恐將調降與我關係，民眾黨立法院黨團副總召王安祥對此表達遺憾，台灣代表處名稱不應成為談判籌碼，「外交需要實力，經貿需要誠信」，呼籲外交部積極展開對話，切勿讓過去建立的友誼與國際誠信因短期壓力而受挫。

立陶宛近年與台灣友好，過去批准我國以「台灣」為名設立代表處，因而得罪中國而遭到制裁。不過，立陶宛近期迎來政黨輪替，新政府正尋求修復與中國的外交關係，立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）表示，「重建與中國的外交關係是現在的政府目標之一。」

有關立陶宛新政府擬調降對台關係，王安祥今天受訪時表達遺憾，他說台灣代表處的名稱，代表兩國對民主價值的堅持，絕對不應該成為向威權的談判籌碼，「外交需要實力，經貿需要誠信」，呼籲外交部積極展開對話，切勿讓過去建立的友誼與國際誠信因短期壓力而受挫。

王安祥也提及，針對立陶宛關切的半導體與經貿投資成效，自己過去曾經在預算提案關心「台歐半導體」相關議題，務實檢討中東歐預算的執行進度、加速產業合作落地，希望用實質成果證明台灣是信守承諾的夥伴。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立陶宛當年頂住中國壓力、允許台灣以「台灣」為名設立代表處，展現國際上難得的勇氣。如今新政府上任，對台關係是否出現質變？希望外交部主動了解，維護雙方的合作與信任。