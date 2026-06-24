職場霸凌新制7月上路 莊瑞雄：記者下班了長官一直call也會煩死

職安法新制7月上路，下班或假日傳訊息是否構成霸凌引發熱議。民進黨團幹事長莊瑞雄說，公務員下班後就是民眾，且不要說公務員，連媒體下班後長官仍死命連環call，要求做新聞都會煩死。這是進步的法案，但內容合不合理、範圍該設置到有多遠，相信立法院大家可以理性討論。

莊瑞雄指出，公務人員現在已不再像以前一樣的特別權力關係，記者下班了長官一直給你死命連環call，你去給我追哪一條新聞、去追哪一個人，煩都可以煩死，你也會覺得說不是已經下班了嗎？不能因為職場、官位的關係，連下班回歸民眾的地位時，還要受到不當的干擾。

莊瑞雄認為，勞動部提出這樣的法案，是進步的法案，但是內容合不合理，或範圍該設計到多遠，這個在立法院相信大家可以理性討論；黨團書記長范雲則表示，防止職場霸凌是勞動部與跨黨派立委的共識，之前有很多事情讓大家感覺到會影響勞工健康，但她目前還沒有看到新制細節，相信勞動部跟立法院都可以詳細的討論。

至於國防部擬修法，將女性後備軍人納入管理及召集，引發是否女性加入義務役討論。范雲回應，外界稱國防部強迫所有女生當兵是錯誤的，教召不是強迫當兵，而是後備役。過去針對志願役的女性軍士官，並沒有要求她們回來教召，現在基於國際趨勢跟性別平等原則，這是一個好的安排。