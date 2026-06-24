廢監院恐波及人權會存續 紀惠容籲修法解套

在野黨揚言封殺監察委員提名，但國家人權委員會委員由監委兼任，人權會存續引發關注。人權會副主委紀惠容今天說，人權會預算與存續若遭波及，恐讓國際認為台灣不想推動人權，她希望相關委員提名能獲支持，也盼透過修法解套，讓人權會完全獨立。

監察院第6屆監察委員任期7月31日屆滿，總統府6月11日公布29名監察委員提名名單，總統咨文已送至立法院，咨請立法院行使同意權，在野黨則主張廢除監察院。由於人權會委員由監察委員兼任，這也讓人權會存續引發關注。

人權會今天與法國在台協會舉行人權合作分享記者會，紀惠容致詞時說，台灣人權仍須持續推動與監督，且要強化預防和救濟功能，但人權委員任期將至，人權會正面臨艱難時刻，大家都很憂心。

紀惠容說，人權會被弱化將是台灣一個嚴重議題，台灣對人權的努力應該要能接續到下一任，相關委員的提名不該缺席。

人權會簡報指出，人權會功能若遭凍結，台灣將發生缺少獨立監督機制、不利處境群體被重視、個案難以轉化為系統性制度改革、國際人權接軌能力下降、人權預防救濟功能削弱等5情形。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）致詞時說，法國與台灣合作是基於捍衛人權與民主價值，雙方的人權合作也對台灣民主與韌性做出貢獻，台灣民主年輕但非常具有代表性與示範性，人權會的貢獻非常重要，法國希望繼續支持與鞏固，且人權工作永遠有進步空間，希望雙方未來在廢死等共同奮鬥的主題上繼續合作。

關於人權會的未來，龍燁強調不評論台灣內政，但是作為歐洲國家成員他想說明，民主體制不僅限於選舉，也根基於保障人權與相關條文，因此保障人權的機構若無法正常發揮，恐會見證民主社會的殞落，歐洲目前也有對人權推動的相關批評，為不讓人權倒退，歐洲與台灣應攜手前進，共同合作保障人權。

他也說，人權不應該受到政治對立的牽連，人權是讓台灣民主社會越發堅韌，且讓世界看到台灣，希望台灣政界能看到這點。

身兼人權會委員的監委高涌誠說，當年修監察院組織法時，就明定兼任人權會委員的7名監委位置不得從缺，可見推動人權是朝野共識，因此他認為未來可以推動修法，讓監察院與人權會階段性脫鉤，在監察院真正被修憲廢除之前，人權會委員提名資格可以另訂。