黃智賢曝哥哥宣傳「做太糟」 黃偉哲笑回：世上只有媽媽好、妹妹也不錯

有網友近日在社群平台發文，細數台南市長黃偉哲任內協助推廣台南農產品、處理南科及台積電相關土地議題，以及推動多項城市建設等政績，引來黃偉哲胞妹、媒體人黃智賢親自留言回應。她直言，哥哥最大的問題不是不做事，而是自我宣傳「做得太糟」，意外掀起網路討論。

黃智賢表示，黃偉哲並非完美的政治人物，也有做得不夠好的地方，包括用人及部分施政作為都應接受檢驗。不過她透露，曾詢問黃偉哲，為何不像部分政治人物一樣投入資源經營個人形象，黃偉哲當時回答：「行銷的錢要花在行銷台南，不能行銷市長。」她認為，這也讓許多市政成果難以被外界看見。

台南市議會今天進行市政總質詢，黃偉哲受訪時回應表示，「世上只有媽媽好，其實妹妹也不錯」，「打虎捉賊親兄弟，但親兄妹也不錯」，感謝妹妹替哥哥說好話，但重點仍在於彼此尊重不同的政治立場。

黃偉哲說，每個人的政治立場不同，但仍可以互相尊重，「我尊重她的政治立場，也希望她尊重我的政治立場」。

對於黃智賢形容他是台南市政上的「大雄」，黃偉哲則以「哆啦A夢」角色比喻表示，宣傳上做大雄沒有關係，但在做事上，為市民服務還是要當多啦A夢比較好。

他說，希望市府團隊成為「宣傳上的矮人、做事上的巨人」，在任期最後一天之前，都能持續為市民朋友努力做事。

黃偉哲表示，市府施政目標是盡可能節省經費、多還一些債務、多增加一些福利與建設。雖然「巧婦難為無米之炊」，但仍希望擠出最後一些可運用資源，替城市增加更多建設與福利，讓市民能夠實際感受到施政成果。

黃偉哲說還沒有看到黃智賢還有網路上的相關評論，但知道網路上有流傳他在機場坐在椅子上睡覺的照片，黃偉哲也說明，照片拍攝於2024年前往日本期間，當時搭乘紅眼班機，因夜間航班等待時間較長，在跑完既定行程後於機場椅子上稍作休息，是搭廉航沒錯。

他表示，「是在機場等飛機的時候先睡一下」，相關照片就是當時所拍攝。他也說，這是之前就做的事，只是以前沒有被看到，對於流量突然爆紅起來也是平常心。

針對胞妹、媒體人黃智賢在網路上的評論，台南市長黃偉哲上午在議會受訪時表示，「世上只有媽媽好，其實妹妹也不錯」，感謝妹妹替哥哥說好話。記者吳淑玲／攝影

針對胞妹、媒體人黃智賢在網路上的評論，台南市長黃偉哲上午在議會受訪時表示，「世上只有媽媽好，其實妹妹也不錯」，感謝妹妹替哥哥說好話。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲2024年12月在日本機場候機累到在椅子上睡覺。畫面授權threads@minminsleepin