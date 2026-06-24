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影／盧秀燕年底將卸任 主持活動問民眾：你們會不會捨不得我？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕已連任二屆市長，今年底將卸任，她今天在后里區的活動中問現場民眾「你們會不會捨不得我？」，現場多人立刻喊「會」。

盧秀燕今年底卸任台中市長後，外界多揣測她下一步應是總統之路，她今天在后里森林公園主持搖籃特色遊戲場啟用典禮，當場問現場民眾，是否會捨不得她，被地方人士研判也是總統之路試水溫的一小步。

盧秀燕今天在活動中先肯定台中市議員陳本添，是后里在地議員，爭取后里許多建設，包括今天的后里森林公園內搖籃特色遊戲場，她說自己將卸任台中市長，講的話最公道，她要祝福陳本添今年年底代表后里地區，能再高票當選，再繼續幫后里爭取建設。

盧秀燕話鋒一轉問現場民眾「你們會不會捨不得我？」，多人喊「會」，她說台灣的民主社會，議員任期無限制，​里長也無限制，但是市長任期有限制，只能夠做兩任而已。

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中市 后里 台中 森林公園

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