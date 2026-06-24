韓國瑜率團轉往華府 立院：預期與美國會、行政部門交流

立法院今天指出，立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，23日與亞利桑那州商務廳長華森進行早餐會後，隨即搭機前往華府。在華府期間，訪團預期將與美國國會、智庫、僑胞及行政部門交流。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜率跨黨派代表團23日展開訪美第2天行程。在駐洛杉磯辦事處處長馬博元陪同下，與亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森（Sandra Watson）早餐會，由副廳長斯圖爾曼（Agnese Sturmane）及執行副廳長魯伊茲（RyanRuiz）為訪團進行亞州商務簡報。

韓國瑜致詞表示，多數訪團成員是初訪鳳凰城，感受人民熱情如天氣般溫暖，包括具指標性的台積電亞利桑那廠在內，台灣商業投資動向是關注焦點，亞利桑那州持續強化與台灣的合作關係，也同樣受到國際矚目。

韓國瑜指出，台灣除了高科技半導體，還有眾多中小企業隱形冠軍生產各式產品，希望未來與亞利桑那州創造更多合作機會。

華森表示，台灣是可信賴且珍貴的夥伴，2013年迄今她已多次訪問台灣，從台灣學到許多創新科技推動的方向，亞利桑那州的成功也受到許多國際夥伴的幫助。2025年台灣已成為亞利桑那州第2大貿易夥伴，雙邊貿易額達210億美元。

華森指出，包含台積電1650億美元的投資案在內，目前約有200家台灣廠商在亞利桑那州投資，為當地提供上萬個工作機會，改變亞利桑那州經濟藍圖。台灣與亞利桑那州合作領域包含半導體、AI、生技醫學等領域，盼持續強化雙邊夥伴關係。

立法院表示，與會跨黨派立委協助反映台灣企業的意見，包含人才需求、赴美工作簽證申請速度，投資環境及相關基礎建設等，建議亞利桑那州參考台灣建置科學園區的經驗，由政府帶頭做好前置規劃等，均獲華森具體回應，允諾持續協助改善投資環境，增強企業信心。

立法院指出，早餐會結束後，訪團即搭機前往華府。預期在華府期間，將與美國國會、智庫、僑胞及行政部門交流，就台美關係、區域安全、科技合作及經濟發展等重要議題廣泛交換意見，並出席長榮航空台北-華府首航儀式，持續透過國會外交深化台美友誼與各領域合作關係。