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政院提2100億無人載具特別條例 馬文君：應編年度預算受監督

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

政院上周拍板提出2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」，賴清德總統今也喊話朝野共同支持。國民黨立委馬文君表示反對，先前軍購特別條例攻防時，國民黨就已經清楚表明，相關經費應該編進年度總預算，已經被刪掉了又在編，民進黨這是存心製造對立，為選舉準備相罵本？

馬文君表示，國民黨從不反對無人機發展，更不反對國防自主。問題在於無人機建軍本就是政府規劃多年的國防政策，並非天災、疫情或其他重大突發事件，理應回歸年度預算編列，接受立法院逐年審查監督，而不是動輒透過特別條例、特別預算處理。

馬文君說，更有甚者，在行政院提出2100億元無人機特別條例之前，今年4月底才剛核定另一項為期6年、總經費442億元，由經濟部主導的「無人載具產業發展統籌型計畫」，行政院宣稱要透過政府採購帶動需求、扶植產業，但攤開內容，仍有許多問題有待釐清。

馬文君質疑，442億元究竟怎麼花，資訊公開明顯不足。立法院依法負有預算監督責任，但相關計畫內容一度遭以「機密」為由拒絕提供完整資料，後續要求了解執行內容及得標廠商資訊，也多次遭以國安因素為由拒絕說明；其次，相關部會連用途都說不清楚。立法院向相關部會了解預算用途時，不少單位至今仍無法具體說明要採購什麼設備、做什麼用途，甚至連規格與數量都尚未確定。

馬文君指出，國營事業恐有重複編列疑慮，台電、台水、中油等國營事業透過增資方式編列無人機相關經費，但相關巡檢、監測工作原本就有年度預算支應。未來是否出現同一項業務、同一套設備，以不同名目重複申請預算？經濟部有必要說明清楚。

馬文君也質疑，根據計畫內容，教育部預計編列近8億元經費，採購接近1萬架無人機。其中國中小編列1.45億元採購約2000架足球無人機；高中再編列6.2億元採購約7000架無人機。然而教育部面對詢問時回覆，實際採購數量、規格及各校需求都尚未完全確定，未來還將視預算通過後再進一步盤點。換句話說，近8億元、近1萬架無人機的採購案已先編列預算，但究竟要買什麼、誰需要、如何使用，至今仍沒有完整規畫。

「442億元與2100億元是否重複編列？」馬文君說，這恐怕是最大的疑問。442億元計畫強調創造政府需求、扶植產業；2100億元特別條例則主打國防自主與無人機產業鏈建構。兩者都涉及無人機採購與產業發展，政策內容高度重疊。未來會不會出現同樣設備買兩次、同樣需求編兩次預算，甚至同一廠商同時取得補助與採購標案？行政院至今並未提出清楚的分工與界線說明。

馬文君表示，無人機產業值得發展，國防建軍也值得支持，但越是龐大的預算，越不能用「先編預算、後補說明」的方式草率推動。2100億元無人機特別條例是否有必要以特別預算方式辦理，應接受社會檢驗；而442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」涉及六年期龐大經費、跨部會採購及產業補助，更應受到嚴格監督。

馬文君說，在資訊公開不足、需求尚未釐清、採購內容不明、執行方式欠缺說明，以及與2100億元特別條例是否重複編列等疑點尚未獲得解答前，立法院對442億元預算案必須抱持嚴審態度，逐項檢視、逐筆把關。

馬文君 政院 無人機 國防預算

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