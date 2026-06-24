柯建銘喊藍綠或綠白都要合作 林濁水砲轟民進黨「沒反省、沒解套」真可嘆

民進黨立委柯建銘拋出「不只藍綠，綠白都要合作」看法，民進黨前立委林濁水今天臉書表示，合不合作並沒有必然，但必須看2點，首先是看憲法的制衡機制，第二是看國會席位分布。

民眾黨前立委吳春城昨天舉辦新書發表會，邀請民眾黨前主席柯文哲、民進黨立委柯建銘同台，外界好奇綠白兩黨是否將有合作機會。柯文哲受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友；柯建銘則說，藍綠要合作，綠白也要合作。

林濁水表示，儘管政界、憲法學界各顯神通眾說紛紜，2024年選後，依前兩條件沒有不合作的空間，然而整個民進黨全在柯建銘領軍之下死守捍衛五權憲法「理念」，堅拒合作熱戰了兩年，今天要談合作，合作的輕舟己飄到萬重山之外了。

林濁水指出，怪的是柯建銘現在一面說要合作，但一方面交代不出當時為什麼領軍民進黨堅拒合作；另一方面合作的憲政機制是如何，全說不出來；再一方面，民進黨也和柯建銘一樣沒有任何對過去的反省，沒有對未來的任何解套途徑，真可嘆。