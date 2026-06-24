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鄭麗文稱拜會美參議員遭否認 莊瑞雄酸：見川普與川伯規格不一樣

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文日前訪美，指曾拜會美國參議會議員戴恩斯（Steve Daines），但遭戴恩斯否認，僅助理與鄭麗文見面。民進黨團幹事長莊瑞雄說，大家沒有跟團去，無法知道鄭麗文到底見了誰，被質疑時就應該丟照片出來回應，見到美國總統川普，跟見到「川伯」，是不一樣的規格。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，莊瑞雄指出，大家沒有跟團去，無法知道鄭麗文到底見到了誰，如果有見到比較高層的人物，被質疑時就應該丟照片出來，有時候見到川普，跟見到「川伯」，是不一樣的規格。

莊瑞雄說，鄭麗文這次訪美，如果受到美方信任與歡迎，規格當然會提升，但她回台後卻一直被講是不是降格，鄭麗文受質疑時又自說自話，稱出訪是前無古人後無來者的成功，看起來就很微弱。反觀鄭麗文到中國，握到中國國家主席習近平的手，甚至感受出那雙手很柔軟、像雲朵，可見她的中國行，有感受到習近平的歡迎與信任。

媒體追問，中國民族團結進步促進法7月1日施行，將「維護國家統一」列為法律義務。莊瑞雄回應，中國對自己法律充滿自信，自己的法律管到全世界，反映出他們對民主自由的懼怕，在民主國家，擁有言論自由非常正常，也是最基本的底線。他認為，中共利用法律產生威嚇、企圖造成自我言論審查，國際社會評價一定很糟糕。

鄭麗文 川普 莊瑞雄 訪美 國民黨 台美

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