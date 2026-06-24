快訊

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

等了5年終於改了！LINE「最困擾1功能」搬家 不會再誤觸

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營內戰…秦慧珠點名盧秀燕查政治粉專 中市府：非管理範圍

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府表示，該粉專不是市府管理範圍。圖／聯合報系資料照
台中市政府表示，該粉專不是市府管理範圍。圖／聯合報系資料照

國民黨台北市議員秦慧珠批評研考會主委殷瑋，遭政治粉專「政客爽」發起「拒投秦慧珠」，秦怒批粉專違反選罷法，並質疑該粉專是台中市政府公務員運作，要求台中市長盧秀燕了解。中市府今天表示，該粉專非市府管理範圍，不予回應。

秦慧珠昨晚在臉書發文表示，「政客爽」粉專發起讓她落選的活動，逾越言論自由，違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選；該粉專長期黨同伐異，這次已經觸犯法律。秦指出，粉專主持人據說是在台中市政府任職的人士，該人士雖然出面否認，但粉專從未否認。

秦慧珠請盧秀燕幫忙出面了解，粉專的主持人到底是不是台中市政府的公務員，是否既領市府薪水、又召集一群志同道合的人做違法的事情？她強調，盧如果意在總統大位，必須將此事徹查清楚，以免將來受到這些人的拖累。

台中市政府表示，該粉專不是市府管理的範圍，不予回應。

秦慧珠先前批評殷瑋，認為殷在議會和民進黨議員交火恐讓台北市長蔣萬安被弱化，「政客爽」則認為秦長期以來扯蔣市府後腿，發起「拒投秦慧珠」活動；秦昨晚在臉書發文還擊後，「政客爽」同樣回應，若認為有違法趕快來告，秦多次配合綠營攻擊藍營，國民黨不缺說幹話的民意代表。

國民黨台北市議員秦慧珠遭政治粉專發起拒投活動，質疑該粉專背後是台中市政府公務員操作，要求台中市長盧秀燕了解。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員秦慧珠遭政治粉專發起拒投活動，質疑該粉專背後是台中市政府公務員操作，要求台中市長盧秀燕了解。圖／聯合報系資料照

秦慧珠 盧秀燕 殷瑋

延伸閱讀

批殷瑋遭親藍粉專圍剿 秦慧珠點名版主是台中公務員、請盧秀燕查

秦慧珠批殷瑋遭藍營粉專「政客爽」圍剿 蔣萬安說話了

爭議「制服地圖」創辦人入沈伯洋團隊 徐巧芯：綠營瞎挺很像大罷免

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

相關新聞

鄭麗文稱拜會美參議員遭否認 莊瑞雄酸：見川普與川伯規格不一樣

國民黨主席鄭麗文日前訪美，指曾拜會美國參議會議員戴恩斯（Steve Daines），但遭戴恩斯否認，僅助理與鄭麗文見面。民進黨團幹事長莊瑞雄說，大家沒有跟團去，無法知道鄭麗文到底見了誰，被質疑時就應該丟照片出來回應，見到美國總統川普，跟見到「川伯」，是不一樣的規格。

造局2028？鄭麗文曝與習近平互動 嘆藍軍太保守愛打安全牌

國民黨昨天舉辦2026和平之旅紀錄片「造局者」首映會，以25分片長記錄黨主席鄭麗文訪陸及訪美謀求兩岸和平的過程與成果，被外界解讀是2028角逐總統大位的起手式。鄭麗文在昨天網路專訪中也語出驚人，指國民黨傳統政治人物大多保守，喜歡打安全牌，對風險的承受能力很低。

韓國瑜訪美團早餐會 亞利桑那商務廳長：台灣是可信賴且珍貴的夥伴

立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，23日與亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森早餐會。華森表示，「台灣是可信賴且珍貴的夥伴」，2025年台灣已成為亞利桑那州第2大貿易夥伴，目前約有200家台灣廠商赴該州投資，為當地提供上萬個工作機會。

陸「民族團結法」將上路 林楚茵：台灣與國際民主夥伴不吃這套

中國大陸「中華人民共和國民族團結進步促進法」預計7月1日實施，民進黨立委林楚茵今天表示，中共的手想伸多長，想用惡法和軍艦逼所有人閉嘴，台灣與國際民主夥伴根本不吃這套。

徐巧芯：韓國瑜訪美拜會層級非常高 美國對賴總統未給高評價

立法院長韓國瑜正率團訪美，國民黨立委徐巧芯今早接受廣播節目專訪，表示韓國瑜此次拜會層級相當高，應會非常順利，美國對於賴清德總統以及國防部在軍購過程中的表現，並未給予高評價。

遭列「台獨頑固分子」 蕭美琴：絕不容許由中共定義我們是誰

副總統蕭美琴日前接受美國大紀元時報（The Epoch Times）美國思想領袖（American Thought Leaders）節目主持人Jan Jekielek專訪。對於遭中國共產黨將列為「台獨頑固分子」，蕭美琴表示，「我們絕不容許由中國共產黨來定義我們是誰」，這也不會阻止我們做必須做的事，包括保護國家、捍衛台灣，並守護價值觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。