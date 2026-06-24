藍營內戰…秦慧珠點名盧秀燕查政治粉專 中市府：非管理範圍

國民黨台北市議員秦慧珠批評研考會主委殷瑋，遭政治粉專「政客爽」發起「拒投秦慧珠」，秦怒批粉專違反選罷法，並質疑該粉專是台中市政府公務員運作，要求台中市長盧秀燕了解。中市府今天表示，該粉專非市府管理範圍，不予回應。

秦慧珠昨晚在臉書發文表示，「政客爽」粉專發起讓她落選的活動，逾越言論自由，違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選；該粉專長期黨同伐異，這次已經觸犯法律。秦指出，粉專主持人據說是在台中市政府任職的人士，該人士雖然出面否認，但粉專從未否認。

秦慧珠請盧秀燕幫忙出面了解，粉專的主持人到底是不是台中市政府的公務員，是否既領市府薪水、又召集一群志同道合的人做違法的事情？她強調，盧如果意在總統大位，必須將此事徹查清楚，以免將來受到這些人的拖累。

台中市政府表示，該粉專不是市府管理的範圍，不予回應。

秦慧珠先前批評殷瑋，認為殷在議會和民進黨議員交火恐讓台北市長蔣萬安被弱化，「政客爽」則認為秦長期以來扯蔣市府後腿，發起「拒投秦慧珠」活動；秦昨晚在臉書發文還擊後，「政客爽」同樣回應，若認為有違法趕快來告，秦多次配合綠營攻擊藍營，國民黨不缺說幹話的民意代表。