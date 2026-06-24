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韓國瑜訪美團早餐會 亞利桑那商務廳長：台灣是可信賴且珍貴的夥伴

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，23日與亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森早餐會。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，23日與亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森早餐會。圖／立法院提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，23日與亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森早餐會。華森表示，「台灣是可信賴且珍貴的夥伴」，2025年台灣已成為亞利桑那州第2大貿易夥伴，目前約有200家台灣廠商赴該州投資，為當地提供上萬個工作機會。

韓國瑜訪問團在早餐會結束後，訪團即赴鳳凰城天港機場，搭機前往華府。立法院指出，預期在華府期間，將與美國國會、智庫、僑胞及行政部門交流，就台美關係、區域安全、科技合作及經濟發展等重要議題廣泛交換意見，並出席長榮航空台北華府首航儀式等，持續透過國會外交深化台美友誼與各領域合作關係。

韓國瑜訪美團23日在我駐洛杉磯辦事處總領事馬博元陪同下，與亞利桑那州商務廳長華森（Sandra Watson）早餐會，並由副廳長Agnese Sturmane及執行副廳長Ryan Ruiz為訪團進行亞州商務簡報。

韓國瑜在早餐會致詞表示，本次多數訪團成員初次到訪鳳凰城，感受此地人民熱情如天氣般溫暖。韓國瑜還簡介台灣國會制度，並提及本屆以來立法院已接待7000多位外賓，因台灣受到全球華人的關注，有超過2000名記者登記採訪。

韓國瑜指出，包含具指標性的台積電亞利桑那廠在內，台灣商業投資動向也是海內外關注焦點，而亞利桑那州持續強化與台灣的合作關係，也同樣受到國際矚目。韓國瑜最後強調，台灣除了高科技半導體，還有眾多中小企業隱形冠軍生產各式產品，希望未來與亞利桑那州創造更多合作機會。

華森代表州長歡迎訪團到訪，她表示台灣是可信賴且珍貴的夥伴，2013年迄今她已多次訪問台灣，從台灣學到許多創新科技推動的方向，亞利桑那州獲得的成功也受到許多國際夥伴的幫助；2025年台灣已成為該州第2大貿易夥伴，雙邊貿易額達210億美元，包含台積電1650億美元的投資案在內，目前約有200家台灣廠商赴該州投資，為當地提供上萬個工作機會，改變亞州經濟藍圖。台灣與亞利桑那州合作領域包含半導體、AI、生技醫學等領域，盼持續強化雙邊夥伴關係。

立法院新聞稿指出，與會委員皆協助反映與台灣企業代表座談時聽取的意見，包含人才需求、赴美工作簽證申請速度，投資環境及相關基礎建設等，建議亞洲參考台灣建置科學園區的經驗，由政府帶頭做好前置規劃，均獲華森具體回應說明，允諾持續協助改善投資環境，增強企業的信心。

韓國瑜 亞利桑那州 訪美 台美

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