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副總統：助攻美國再工業化與AI發展 深化台美關係

中央社／ 記者葉素萍、溫貴香台北24日電

副總統蕭美琴表示，對美國而言，「再工業化」及「AI領導地位」是當前的首要任務，這正是台灣做為合作夥伴可發揮實質作用的領域，期盼能持續深化台美夥伴關係的基礎，讓這些理想得以實現。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統日前接受美國「大紀元時報」（The Epoch Times）美國思想領袖（American Thought Leaders）節目主持人揚．耶凱利克（Jan Jekielek）專訪，針對兩岸關係、台美關係、國防安全、產業經濟發展、全社會防衛韌性、台灣的外交方針，以及對台灣未來展望等議題進行回應，專訪內容已於今天上午播出。

蕭副總統指出，台灣已深植於AI與科技供應鏈的每一個環節，不僅對美國如此，對全世界亦然。現實情況是，全球市場對科技產能的需求極其龐大。因此像台積電這樣的台灣半導體龍頭與晶片企業，正積極擴大全球布局，以滿足全球不斷增長的需求。

她說，台積電將美國、特別是亞利桑那州視為快速擴展的目標據點，這也促成美國歷史上規模最大的外國在美直接綠地投資案。台灣不只在技術研發、推進AI與先進科技上與美國合作，更在美國投資建廠、落地製造，這是非常重要的貢獻，將在許多層面進一步深化雙方的夥伴關係。

在經貿關係方面，蕭副總統表示，台美間的經貿夥伴關係正變得越來越重要。數十年前的發展初期，當台灣開始走向工業化、發展經濟時，美國一直是台灣最關鍵的夥伴；如今台灣企業正積極在美投資，許多人都將台灣與矽谷、或整個美國科技界視為同一個大型生態系統，也就是說，雙方是透過彼此的緊密合作而共同繁榮。

蕭副總統說，美國最頂尖的科技巨頭都與台灣建立夥伴關係，台灣承擔許多實體製造與建造等方面的艱鉅工作，而美國公司則享有技術創新帶來的較高利潤率，雙方一路共同成長。現在台灣企業正帶著這股製造與建設的精神在美國落地扎根，在經濟層面上互為彼此的「加乘力量」。

副總統提到，對美國而言，「再工業化」及「AI領導地位」是當前的首要任務，這正是台灣做為合作夥伴可發揮實質作用的領域，期盼能持續深化台美夥伴關係的基礎，讓這些理想得以實現；同時也讓台灣人民和全球許多人一樣，都能生活在一個只要勤奮努力，終將獲得回報的環境中，進而藉此創造更大的繁榮，並與全球建立更深厚的夥伴關係。

另外，被詢及台灣對美國的期待，副總統認為，雙方需要更多政策工具進一步推進商業與貿易夥伴關係。例如推動支持「避免雙重課稅」的相關立法，美國與所有其他主要的投資及貿易夥伴均已簽署這類協定，唯獨台美之間尚缺乏此一機制，這對兩國的企業將大有助益，也能帶動經濟成長。

此外，她說，台灣非常重視台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），該架構始於第一任川普政府並一路延續至今，為雙方提供持續進行戰略性經濟討論的平台。在此架構下，供應鏈安全、能源安全以及其他有助提升雙方經濟韌性的議題，都是非常重要的對話內容。

蕭副總統並感謝雙方談判代表在處理關稅議題上的辛勞與付出，最終雙方也順利達成階段性協議，期盼雙方能進一步鞏固這些成果，共同促進台美經濟持續增長，造福兩國人民。

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