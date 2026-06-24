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賴總統喊話不分黨派 支持2100億元無人機特別條例

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統喊話不分黨派，一起支持2100億元無人機特別條例。圖／聯合報系資料照
賴清德總統喊話不分黨派，一起支持2100億元無人機特別條例。圖／聯合報系資料照

行政院上周通過 《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃從2026年到2031年，將逐年編列預算到上限2,100億元。賴清德總統24日喊話，期待立法院不分黨派共同支持行政院的規劃，盼透過無人載具的發展，達到在地供應、自主產製及自主維修的目標。

賴總統出席7月份將官晉任授階典禮，他致詞表示，面對區域情勢快速變化，以及多維度、非傳統的複合式挑戰，請各位高階將領，以創新思維引領部隊轉型，並持續強化訓練、精進戰法、提升整體作戰效能。

賴總統說，政府也會堅持提升國防預算，讓國軍有更強大的戰力，來守護國家安全。尤其，無人機與無人艇的發展，已經是國際軍事趨勢，也是強化不對稱戰力的重要環節。

賴總統指出，因此，行政院已經在上週通過 《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃從今年到2031年，將逐年編列預算到上限2,100億元。

他期待立法院不分黨派共同支持行政院的規劃，讓相關條例審議及預算籌編工作能夠順利推動，落實建軍備戰工作期程。希望透過無人載具的發展，強化關鍵模組自製能量，達到在地供應、自主產製及自主維修的目標，確保國軍在關鍵時刻，能夠維持戰力以及防衛韌性。

他提到，除了強化國防戰力，政府也持續提升對國軍的待遇和照顧。這幾年來，從軍公教待遇調升，到戰鬥部隊、地域、網路戰、電偵、軍醫等各項勤務加給，都是依照任務特性與勤務負荷，給予更合理的支持。

賴總統表示，軍人保險與育兒留職停薪津貼方面，政府也持續推動修法，完善相關制度。希望國軍不只是有戰力的軍隊，也是受到國家支持、國人信賴，也讓眷屬安心的軍隊。政府會做國軍最堅實的後盾，大家繼續一起努力，守護國家安全，守護民主自由的生活方式。

無人機 國防預算 賴清德

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